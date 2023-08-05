Al despedir a un trabajador se deben evitar errores e incurrir en el incumplimiento de las obligaciones tributarias La finalización de una relación de trabajo puede ocurrir por diversos motivos, co...

Al despedir a un trabajador se deben evitar errores e incurrir en el incumplimiento de las obligaciones tributarias La finalización de una relación de trabajo puede ocurrir por diversos motivos, como renuncia, despido o finalización del contrato. Es importante seguir los procedimientos adecuados y considerar posibles implicaciones legales. Antes de decir adiós a un empleado, hay detalles cruciales en materia fiscal que todo empleador debe considerar para evitar contratiempos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). IDC Online destaca que la finalización de una relación de trabajo conlleva el pago de adeudos, prestaciones devengadas o indemnizaciones a favor del empleado. Pero señala que estas erogaciones a favor de los trabajadores tienen implicaciones fiscales, las cuales deben ser atendidas minuciosamente para evitar errores e incurrir en el incumplimiento de las obligaciones tributarias.

Aspectos fiscales a considerar antes de finalizar una relación laboral

Por eso, IDC Online expuso, entre otras, las siguientes recomendaciones que deben ser analizadas antes de dar por terminada una relación laboral: