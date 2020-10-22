También entrará en vigor un programa que evitará que los trabajadores que hayan perdido su empleo pierdan el derecho a ejercer un crédito. Para impulsar la adquisición de créditos en la post pandemia, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobó un esquema de financiamiento que permitirá que los trabajadores empiecen a pagar su crédito Infonavit hasta cuatro meses después de haberlo ejercido. El esquema fue aprobado desde junio pasado, pero entrará en vigor hasta noviembre, el próximo mes. Los trabajadores que ejerzan un crédito en noviembre, tendrían que empezarlo a pagar hasta febrero de 2021, esperando con esto que el panorama sea menos incierto. “En esta pandemia hicimos medidas de impulso al crédito. Como saben, nunca cerramos y seguimos originando crédito en todo el país. Y eso implicó que tuviéramos que agilizar los trámites, hacerlos digitales. Y sobre todo implementar nuevos programas. Uno de ellos inicia en noviembre, que es la posibilidad, por ejemplo, que compren una casa en noviembre y les empiecen a descontar la mensualidad hasta febrero de 2021”, dijo Carlos Martínez Velázquez, director del Instituto, en una reunión con Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade). Además del esquema anterior, en noviembre también entrará otro en vigor cuya finalidad es flexibilizar el otorgamiento de crédito a los trabajadores, de tal forma que a los que hayan perdido su trabajo debido a la pandemia no se les contabilicen los bimestres que hayan dejado de cotizar y, así, no pierdan su derecho a ejercer un crédito.

“El segundo de los beneficios aprobados es para quienes pierden el empleo, pero lo van a recuperar. Tú sabes que cuando se pierde el empleo, se reinicia el recuento de los bimestres cotizados. Aquí, los que pierdan el empleo, pero lo recuperan, se mantendrán con sus semanas cotizadas y no perderán la precalificación y el derecho de adquirir crédito”, dijo el funcionario. Con información de Centro Urbano. https://centrourbano.com/2020/10/20/infonavit-arranca-en-noviembre-esquema/

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