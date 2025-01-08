Claudia Sheinbaum impulsa la evaluación de agentes aduanales para combatir la corrupción y aumentar la recaudación en México, reconociendo avances y áreas de mejora en el sistema aduanero

Claudia Sheinbaum impulsa la evaluación de agentes aduanales para combatir la corrupción y aumentar la recaudación en México, reconociendo avances y áreas de mejora en el sistema aduanero

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, aunque ha habido avances en el combate a la corrupción en las aduanas mexicanas, aún existen áreas por mejorar. Durante su conferencia en Palacio Nacional, señaló que su administración está evaluando los alcances y responsabilidades de los agentes aduanales, con el objetivo de combatir cualquier acto ilegal o de corrupción.

“Estamos trabajando para revisar cuáles son los alcances de los agentes aduanales y la responsabilidad que tienen, principalmente por cualquier acto ilegal o de corrupción que pueda presentarse”, destacó Sheinbaum Pardo.

Avances y retos en el Sistema Aduanero

Sheinbaum admitió que durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador se lograron avances significativos, como la entrega del control de las aduanas a los militares y la creación de la Agencia Nacional de Aduanas. Sin embargo, aseguró que aún hay margen para perfeccionar el sistema y aumentar la recaudación.

“Uno de los proyectos más importantes este año es mejorar las aduanas, para aumentar la recaudación y evitar fugas o actos de corrupción. Aunque se avanzó bastante, podemos avanzar más”, afirmó.

La mandataria también hizo hincapié en la lucha contra la importación ilegal de mercancías y sustancias, especialmente en el contexto de la campaña de prevención contra las drogas como el fentanilo. “Se crearon estructuras que antes no existían, como la Agencia Nacional de Aduanas, y se adquirieron equipos que aún están por instalarse”, comentó la Presidenta de la República.

Investigaciones y medidas

Recientemente, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó sobre la investigación de 40 agentes aduanales por irregularidades y omisiones en la importación de mercancías. Además, siete patentes de agentes aduanales fueron retiradas por abusos en la aplicación de beneficios fiscales, como tasas reducidas y exenciones de IVA.

Sheinbaum resaltó que gracias a las reformas implementadas en la administración anterior, como la transferencia de las Administraciones Portuarias Integrales al control de la Secretaría de Marina, la recaudación por impuestos aumentó en 250 mil millones de pesos.