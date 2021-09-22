El SAT informó de la prórroga en la publicación de la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021, primera versión anticipada.

El SAT informó de la prórroga en la publicación de la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021, primera versión anticipada.

El 3 de septiembre, autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se reunieron con representantes de la industria de la transportación y alcanzaron un acuerdo. Las organizaciones empresariales informaron que se logró prorrogar la obligatoriedad del uso del complemento “carta porte”, para el 1 de enero de 2022, teniendo un período de prueba del 1 al 31 de diciembre de 2021. Pero el 21 de septiembre, el SAT oficializó la prórroga con la publicación de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, primera versión anticipada.

Prórroga para el uso obligatorio del complemento “carta porte”

A través de esta modificación se prorroga la entrada en vigor de la “carta porte” establecido en la Regla 2.7.1.8. y 2.7.1.9., para extender la obligatoriedad de este complemento. Con la modificación, la obligatoriedad del uso del complemento “carta porte” del 30 de septiembre al 1 de diciembre de 2021, aunque de esa fecha al 1 de enero de 2022 se considerará que se cumple con la emisión del complemento cuando se expidan el CFDI con complemento “carta porte” antes del 1 de enero de 2022 aun cuando no cumpla con los requisitos del “Estándar del complemento ‘carta porte’” y el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento ‘carta porte’”.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16303

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