El valor del INPC correspondiente a mayo de 2020 con base en la segunda quincena de julio de 2018, es de 106.162 puntos y en abril 2020 fue de 105.755 puntos. El Instituto Nacional de Geografía y E...

El valor del INPC correspondiente a mayo de 2020 con base en la segunda quincena de julio de 2018, es de 106.162 puntos y en abril 2020 fue de 105.755 puntos. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publicó el valor del índice nacional de precios al consumidor (INPC), correspondiente a mayo de 2020. Registró un aumento de 0.38% puntos porcentuales en comparación al mes pasado. En este sentido el valor correspondiente a mayo de 2020 con base en la segunda quincena de julio de 2018, es de 106.162 puntos y en abril 2020 fue de 105.755 puntos. La inflación anual, que obtenemos del último valor del INPC con el del mismo mes del año pasado, es de 2.84%. Esto está por debajo de las expectativas iniciales de Banxico, que era del 3%. En mayo de 2019 la inflación mensual fue del -0.29%, y de 4.28% anual. El INPC esta integrado por dos índices, el subyacente y el no subyacente. El segundo incluye los bienes y servicios agropecuarios y aquellos en cuya fijación interviene el gobierno, como los energéticos. El primero simplemente excluye a éstos. El indice de precios subyacente presentó un aumento del 0.30% mensual, así como un incremento de 3.46% anual. El valor no subyacente registró un incremento de 0.66% mensual, así como uno anual del 0.35%. El índice arrojó que para los precios subyacentes, el valor monetario de las mercancías creció un 0.46%, y el de los de los servicios aumentó un 0.12% mensual. En los precios no subyacentes, el índice mostró que el costo de los productos agropecuarios subieron 1.34% mensual, en tanto que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno este aumentaron un 0.09%. El Inegi expresó que “la reducción en las tarifas eléctricas en 11 ciudades del país dentro del esquema de temporada cálida fue contrarrestada por el alza en el precio de las gasolinas”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/como-cancelar-la-tarjeta-de-credito-de-alguien-que-murio/

¿Qué productos bajaron de precio?

Los productos que bajaron de precio fueron electricidad, con -21.28%, el huevo, con -10.21%, el pollo, con -3.05%, el limón, con -16.28, la cebolla, con -9.84%, los derechos por el suministro de agua, con -1.58%, el calzado para dama, con -3.84%, el pepino, con -22.44%, el calzado de caballero, con -4.14%, y finalmente los pantalones para hombre, con -2.64%.

¿Qué productos subieron de precio?

Los productos que presentan una alza de precios fueron la gasolina de bajo octanaje, con 8.11%, el jitomate, con 27.93%, la cerveza, con 5.26%, el chile serrano, con 27.65%, el gas doméstico lp, con 2.09%, el chayote con 70.78%, la naranja, con 22.52%, el frijol, con 4.85%, gasolina de alto octanaje, con 4.53%, y finalmente el autobús urbano, con 2.13%.

Muncipios que presentaron una mayor variación del INPC durante mayo 2020

Atlacomulco, Estado de México con 1.45% Iguala, Guerrero con 1.43% Córdoba, Veracruz con 1.24% Izúcar de Matamoros, Puebla con 1.21% Oaxaca, Oaxaca con 1.19% Toluca, Estado de México con 1.15% Morelia, Michoacán con 1.12% Monterrey, Nuevo León con 1.07% Jacona, Michoacán con 1.06% Tampico, Tamaulipas con 1.06% TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/si-no-registras-tu-rfc-las-plataformas-digitales-pueden-retener-la-mitad-de-tu-ingreso/ Con información del INEGI.

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