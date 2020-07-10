El decreto entró en vigor un día después de su publicación en el DOF. Es decir, entró en vigor el 2 de julio de 2020. El 1 de julio, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer el decreto por el ...

El decreto entró en vigor un día después de su publicación en el DOF. Es decir, entró en vigor el 2 de julio de 2020. El 1 de julio, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer el decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. El documento se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece las cuotas que, atendiendo a la clasificación de la mercancía, servirán para determinar los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. El decreto entró en vigor un día después de su publicación en el DOF. Es decir, entró en vigor el 2 de julio de 2020. Sin embargo, hay excepciones que entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el DOF:

Lo dispuesto en los artículos 1 y 2, fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación a que se refiere el Artículo Primero del decreto.

Y el Artículo Segundo del decreto.

Puedes revisar el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera aquí / Fecha de publicación: 1 de julio de 2020.

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