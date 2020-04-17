Los delincuentes están aprovechando la pandemia de Covid-19 para llevar a cabo fraudes financieros y estafas. El 1 de abril, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una serie de ...

Los delincuentes están aprovechando la pandemia de Covid-19 para llevar a cabo fraudes financieros y estafas. El 1 de abril, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una serie de medidas para apoyar los esfuerzos mundiales contra el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT). Esto, ante la crisis de salud por el Covid-19. Aquí puedes ver parte de los consejos del GAFI:

Permanecer alerta ante los riesgos de delitos financieros

Los delincuentes están aprovechando la pandemia de Covid-19 para llevar a cabo fraudes financieros y estafas, incluidas las siguientes:

Tráfico de medicamentos falsificados.

Oportunidades de inversión fraudulentas.

Esquemas de phishing (estafa por internet) con los que se suplanta la identidad de un tercero aprovechando los temores relacionados con el virus.

Incorporar la diligencia debida simplificada

El uso de pagos digitales sin contacto y la incorporación digital reducen el riesgo de propagación del virus. Si se identifican menores riesgos de LA y FT, los estándares del GAFI permiten tomar medidas simplificadas de diligencia debida, lo que puede ayudarles a adaptarse a la situación actual. El GAFI alienta a los países y proveedores de servicios financieros a explorar el uso apropiado de medidas simplificadas. Esto para ayudar a las transacciones financieras y facilitar la entrega de beneficios gubernamentales durante la crisis.

Garantizar la actividad legítima de las organizaciones sin fines de lucro

Esta emergencia de salud pública mundial ha resaltado el trabajo vital de organizaciones benéficas y sin fines de lucro (OSFL) para combatir el Covid-19 y sus efectos. El GAFI alienta a los países a trabajar con las OSFL relevantes. Esto para garantizar que la ayuda llegue a sus destinatarios de manera transparente. Las autoridades nacionales y las instituciones financieras deben aplicar un enfoque basado en el riesgo para garantizar que la actividad legítima de las OSFL no se retrase, interrumpa o desaliente innecesariamente.

Brindar apoyo, orientación y asistencia

Los reguladores, supervisores, unidades de inteligencia financiera, autoridades policiales y otras agencias relevantes pueden brindar apoyo, orientación y asistencia al sector privado sobre cómo se aplicarán las leyes y regulaciones nacionales ALD / CFT durante la crisis actual. El GAFI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están trabajando con sus miembros para mitigar los impactos de la crisis del Covid-19, incluso mediante el uso de medidas contra el LD y el FT. Además, el GAFI está trabajando con sus miembros y los organismos regionales para identificar y compartir buenas prácticas en respuesta a los problemas comunes que enfrentan muchos países afectados. Puedes revisar la publicación del GAFI aquí / Fecha de publicación: 1 de abril de 2020.

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