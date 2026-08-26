El mercado laboral nunca deja de cambiar, y con él, la forma en que contactamos con los directivos que lo dirigen. SignalHire ha estudiado cómo está cambiando el contacto con CEOs y directivos de nivel C, junto con datos recientes sobre qué profesiones crecen y qué fuerzas de mercado hay detrás. Destacan cuatro temas: el panorama del mercado en transformación, las profesiones de mayor crecimiento, cómo contactar con la alta dirección y cómo contactar directamente con un CEO.

Cómo está cambiando el panorama del mercado

La automatización no está vaciando el mercado laboral. Lo está transformando. McKinsey calcula que para 2030 hasta el 27% de las horas de trabajo en Europa y el 30% en Estados Unidos podrían automatizarse. Aun así, el informe "Global AI Jobs Barometer 2025" de PwC constata que el número de puestos sigue creciendo en casi todas las profesiones afectadas por la inteligencia artificial, en el 100% de los sectores estudiados.

La presión se siente con más fuerza en el nivel de entrada. Una encuesta de McKinsey de 2025 muestra que el 51% de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial generativa para reducir la contratación de perfiles junior. Los profesionales al inicio de su carrera compiten ahora con habilidades difíciles de automatizar, y los reclutadores deben encontrarlos con más rapidez y precisión que la competencia.

Las profesiones que crecen más rápido

El informe del Foro Económico Mundial "Future of Jobs Report 2025" prevé 170 millones de nuevos empleos en esta década, 92 millones desaparecidos y un crecimiento neto de 78 millones para 2030. Los especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, los especialistas en big data y los ingenieros fintech encabezan la lista de roles de mayor crecimiento, junto con los ingenieros de energías renovables y los especialistas en vehículos eléctricos y autónomos.

Los roles de primera línea y de cuidados también crecen, aunque en cifras distintas. Se espera que los trabajadores de la construcción, los repartidores y las enfermeras sean los que más empleos añadan en términos absolutos. Detrás de todo esto hay una brecha de habilidades que el 94% de los líderes empresariales califica de crítica en relación con la IA, mientras que un tercio afirma que la brecha supera el 40%.

Cómo contactar con la alta dirección

Una vez definido el rol objetivo, encontrar a la persona concreta suele resultar más difícil, porque los cargos se multiplican y las estructuras organizativas cambian constantemente. La tasa media de respuesta de los directivos de nivel C ronda el 2%, pero estudios de referencia recientes muestran que supera el 6% cuando el mensaje demuestra un conocimiento real de la empresa del destinatario. Los directivos responden a mensajes cortos y concretos, no a presentaciones comerciales largas.

Nada de esto funciona sin datos actualizados. Gartner calcula que los datos de contacto B2B se degradan casi un 3% al mes, cerca de un 30% al año, lo que significa que la tabla de ayer puede ser ya un callejón sin salida hoy. El enriquecimiento continuo de datos (data enrichment), y no una compra puntual, es lo que mantiene el cargo, el correo y la información de la empresa precisos mientras las personas cambian de trabajo.

Cómo contactar directamente con un CEO

Los CEOs son más accesibles de lo que su agenda hace suponer. Un estudio a gran escala de Sales.co, basado en más de un millón de correos, muestra que el 75% de los CEOs ha aceptado al menos una reunión tras una llamada o un correo en frío en algún momento de su carrera. Lo que separa un mensaje leído de uno eliminado es la precisión: el correo correcto, el cargo correcto y una razón por la que el mensaje se relaciona precisamente con esa empresa.

Justo esta es la función de una herramienta de búsqueda de contactos (contact finder) combinada con una herramienta de búsqueda de correos (email finder). En lugar de adivinar direcciones de correo según el formato del nombre, estas herramientas confirman en segundos la dirección real y entregable detrás de un nombre. Signalhire reúne ambas funciones en una sola plataforma, de modo que un comercial, reclutador o fundador puede pasar de identificar a un CEO a enviarle un correo sin combinar varias herramientas distintas.

Conclusión

El patrón se repite en las cuatro tendencias. Los mercados cambian, los roles crecen y desaparecen, y los directivos cambian constantemente de cargo y de empresa. Los equipos que construyen su trabajo alrededor de una herramienta de búsqueda de contactos, una herramienta de búsqueda de correos y el enriquecimiento continuo de datos son los que siguen contactando con la persona correcta meses después. Todos los demás envían correos a una dirección que dejó de funcionar en marzo, sin siquiera entender por qué las respuestas no llegan.

La diferencia entre ambos grupos rara vez es cuestión de esfuerzo. Es cuestión de proceso. Comprobar manualmente en la web de una empresa el cargo actualizado, o adivinar el formato de un correo, consume un tiempo que una base de datos verificada reduce a segundos.