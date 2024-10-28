Las reformas aprobadas en 2022 obligan a los empleadores a registrar a las trabajadoras del hogar en el IMSS, bajo riesgo de enfrentar sanciones económicas y hasta penas de prisión. Aquí te contamo...

Las reformas aprobadas en 2022 obligan a los empleadores a registrar a las trabajadoras del hogar en el IMSS, bajo riesgo de enfrentar sanciones económicas y hasta penas de prisión. Aquí te contamos los detalles clave, incluyendo el nuevo tabulador salarial propuesto por CACEH para 2023

En 2022, la Cámara de Diputados aprobó reformas para garantizar la seguridad social y los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, exigiendo a los empleadores que las inscriban en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sanciones económicas

Los empleadores que incumplan estas disposiciones pueden enfrentar sanciones de entre 20 y 350 salarios mínimos. Algunas de las acciones que pueden ser sancionadas incluyen:

No registrarse como patrón en el IMSS.

No inscribir a las personas trabajadoras del hogar en el Seguro Social.

Proporcionar información falsa.

No notificar modificaciones en el salario de las trabajadoras.

Penas de prisión

La Ley del Seguro Social también contempla penas de prisión para aquellos que defrauden al sistema, con duraciones que dependen del monto defraudado:

De 2 a 5 años de prisión si el monto defraudado no supera los 13,000 salarios mínimos diarios vigentes en la Ciudad de México.

De 5 a 9 años de prisión si el monto defraudado excede los 19,000 salarios mínimos diarios vigentes.

Salario mínimo para trabajadoras del hogar

La consultora Fiscalia explica que, aunque la reforma inicialmente tuvo un impacto positivo, las afiliaciones al IMSS han disminuido recientemente. Además, en 2023 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) informó sobre un tabulador salarial creado por el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH Nacional), que define cinco categorías salariales:

Limpieza básica: De 225.5 a 312.41 pesos diarios (entre 12 y 17 USD, según la ubicación).

De 225.5 a 312.41 pesos diarios (entre 12 y 17 USD, según la ubicación). Limpieza profunda: 440 pesos por día.

440 pesos por día. Limpieza y cuidado de mascotas: 528 pesos diarios.

528 pesos diarios. Limpieza, cuidado de la casa y adultos mayores: Hasta 605 pesos diarios.

Hasta 605 pesos diarios. Limpieza, cuidado de adultos enfermos y cocina: Esta categoría, la de mayor remuneración, incluye tareas de las anteriores y requiere certificaciones en áreas específicas como cocina o enfermería para el cuidado de adultos enfermos.

Por último, Fiscalia señaló que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) definió el salario mínimo profesional para el año 2024, aplicable a este sector.