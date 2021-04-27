El gobierno estadounidense colaboró con el mexicano al auditar a las empresas, tras negarse a compartir la documentación. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro,...

El gobierno estadounidense colaboró con el mexicano al auditar a las empresas, tras negarse a compartir la documentación. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, relató en la conferencia en una mañanera que la dependencia gubernamental a su cargo detectó un nuevo modus operandi de contrabando de gasolina. Los criminales, dijo, entran al país por vía marítima utilizando pedimentos de supuestas empresas importadoras extranjeras, de las que se dieron cuenta que eran fantasmas cuando las verificaron. "Al principio se empezaron a verificar, efectivamente, los domicilios fiscales, pero en Estados Unidos, y también era el mismo caso, llegábamos a terrenos baldíos." En colaboración con el gobierno estadounidense, se comprobó que las facturas eran falsas, que el producto acreditado en realidad no se había adquirido en Estados Unidos o que los volúmenes eran distintos, o bien las facturas correspondían a compras hechas en otras fechas o por otras empresas. "Y además cuando entraban con la documentación falsa, cuando se les identificaba, lo que hacen es que se van, se regresan otra vez a mar abierto para que no sean decomisados los combustibles".

La funcionaria explicó que cuando les pidieron las facturas a las empresas estadounidenses, y estas se negaron, intervino el gobierno estadounidense haciendo auditorías.

Un caso que a la funcionaria señaló como sobresaliente el caso de una embarcación que presentó documentación falsa para ingresar hidrocarburos por Tuxpan, en Veracruz. Al presentar la alerta, dio la vuelta por el canal de Panamá, e intentó ingresar la mercancía por Lázaro Cárdenas, en Michoacán, un puerto que normalmente no se dedica a introducir hidrocarburos.

"Entonces, llegaron por Lázaro Cárdenas, también se identificó muy rápido la llegada del buque porque hubo operaciones inusuales de muchas pipas en la zona, entonces se pudo agarrar y entrar, y en plena flagrancia con la Secretaría de Marina, fue la que ha estado trabajando muy duro en esa parte con aduanas, se tomó infraganti esa parte".

La funcionaria relató que los implicados actualmente se encuentran detenidos y en proceso con la Fiscalía. "Son procesos que llevan como un año ya presentados ante la fiscalía".

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