Una vez que las empresas se registren, la Secretaría del Trabajo tendrá un plazo de 20 días para aceptarlas o rechazarlas. El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó ...

Una vez que las empresas se registren, la Secretaría del Trabajo tendrá un plazo de 20 días para aceptarlas o rechazarlas. El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializados. Uno de los requisitos más importantes es que el contratista debe estar registrado en un padrón de la Secretaría de Trabajo. Recientemente la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó el anteproyecto del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios u obras especializadas. El documento indica las reglas para que las personas físicas o morales se registren en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas.

Características del padrón

Estas son algunas de las características más importantes del padrón:

Cada empresa de servicios especializados tendrá que explicar claramente qué servicio ofrece.

Deberán fundamentar por qué cada servicio ofrecido es excepcional.

Para esto, deberán aportar información sobre capacitación, certificaciones, tecnología, capital social, etc.

Las empresas podrán ofrecer varios servicios diferentes, pero tendrán un folio único para cada uno.

Las empresas deberán renovar su registro cada tres años.

El padrón será de consulta pública.

Entre los requisitos que las empresas deberán presentar para obtener el registro están los siguientes:

Firma electrónica vigente.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Domicilio.

Geolocalización.

Teléfonos.

Acta constitutiva de la empresa de servicios especializados.

Afiliación al Infonavit.

Número total de trabajadores al momento de hacer la solicitud de registro.

Empezará a operar a más tardar el 24 de mayo

Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, dijo a Factor Capital Humano que el padrón de empresas de subcontratación de servicios especializados debe empezar a operar a más tardar el 24 de mayo. De acuerdo con el funcionario, se recibirá una gran cantidad de registros en los primeros días de operación. Salafranca también aclaró que si una empresa hace el registro, pero en realidad no era necesario hacerlo, no tendrá ningún problema. En cambio, el problema será para las empresas que debían hacerlo y no lo hicieron. Hay que recordar que las empresas tendrán 90 días después de que entre en operación el padrón para registrarse. Cuando entreguen la información, la STPS tendrá un plazo de 20 días para aceptarlos o rechazarlos. De no hacerlo, la empresa podrá pedir una resolución que debe contestarse en tres días. Si la STPS no responde, se considerará una afirmativa ficta; es decir, se dará el registro a la empresa. Con información de Factor Capital Humano y Reforma htps://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/padron-de-outsourcing-sera-un-gran-catalogo-de-servicios-especializados/2021/05/ https://www.reforma.com/deberan-acreditar-especializacion-para-operar-outsourcing/ar2178501?referer=–7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a

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