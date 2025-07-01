Una auditoría del INE detectó irregularidades por 121 mdp en impuestos no enterados o mal reportados por los seis partidos nacionales El Instituto Nacional Electoral (INE) someterá a votación del C...

Una auditoría del INE detectó irregularidades por 121 mdp en impuestos no enterados o mal reportados por los seis partidos nacionales El Instituto Nacional Electoral (INE) someterá a votación del Consejo General un dictamen que propone multas por 65 195 000 pesos a los seis partidos políticos nacionales. La sanción se deriva de irregularidades en el pago y reporte de impuestos detectadas entre 2015 y 2022, tras comparar la información entregada por los partidos con los registros del SAT.

Principales hallazgos de la auditoría

Se identificaron $ 121,631,000 pesos en impuestos omitidos o mal reportados.

en impuestos omitidos o mal reportados. Las dirigencias partidistas acumulan anomalías adicionales por 1.8 mdp.

Las inconsistencias abarcan ISR no enterado, diferencias contables y adeudos con Infonavit y dependencias estatales.

Montos observados y multas propuestas

Partido Irregularidades detectadas (MDP) Multa sugerida (MDP) Observaciones PT 37.0 40.867 Impuestos de 2020-2021 sin enterar PRI 23.422 12.025 Omisiones de ISR e Infonavit PVEM 11.107 7.900 Diferencias contables PAN 3.979 4.076 Faltas contables reiteradas MC 32.0 0.283 Falta de documentación soporte Morena 13.696 0.001 Discrepancias menores entre SAT y registros

Proceso y próximas acciones

El dictamen fue avalado por la Comisión de Fiscalización. El Consejo General lo discutirá y, en su caso, aprobará mañana. Se dará vista al SAT y a Secretarías de Finanzas estatales para el seguimiento de adeudos.

Contexto político

En febrero, el INE ordenó la auditoría al detectar que los partidos reportaban al instituto cifras que no coincidían con las del SAT: 339 mdp estaban en duda. Tras la revisión, la cifra de inconsistencias se redujo a 121 mdp, pero el órgano electoral insiste en sancionar para desalentar futuras omisiones.