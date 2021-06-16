El problema ha causado impuestos más altos para algunos contribuyentes, según algunas denuncias. Durante mayo, varios contribuyentes de Nuevo León reportaron cobros indebidos derivados de la declaración anual. Como explica Reforma, los cobros se dieron por facturas apócrifas que el sistema automático del Servicio de Administración Tributaria (SAT) añadió a las declaraciones. En entrevista con ese medio, Cristian Nazael Sepúlveda, delegado de la Prodecon Nuevo León, dijo que al presentar la declaración anual, los contribuyentes vieron que tenían timbrados CFDI de nómina emitidos por supuestos patrones retenedores de impuestos, a los que los contribuyentes no conocen. Así, el sistema automático del SAT daba como resultado un impuesto más alto para los contribuyentes. El delegado de la Prodecon dijo que la institución ha estado buscando a estos patrones. El objetivo es determinar si existe o no una relación laboral con los contribuyentes.

Aunque ya se pasó el tiempo, presenta la declaración

El especialista de la Prodecon también explicó que varios contribuyentes no presentaron la declaración por falta de citas presenciales. Hay que recordar que el último día para hacerlo fue el 31 de mayo. Sin embargo, todavía pueden presentarla y evitarse problemas mayores con el fisco. En entrevista con Expansión, Elio Zurita Morales, vocero de la comisión técnica de investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que los que no hayan presentado la declaración ya están en falta con el fisco. Sin embargo, pueden presentarla de manera espontánea. Esto significa que el contribuyente presenta la declaración antes de que el SAT lo obligue. Hay que tomar en cuenta que esto debe hacerse durante el mes de junio. Si se presenta un mes después del plazo de vencimiento, las multas y consecuencias son más graves. El especialista recomienda presentar la declaración aunque falte información. Después, podrá presentar una declaración complementaria. De no hacerlo, se enfrentará a la cancelación del certificado y a multas que van desde los 15 mil hasta los 31 mil pesos. Con información de Reforma y Expansión https://www.reforma.com/imponen-facturas-apocrifas-a-contribuyentes/gr/ https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/06/09/hiciste-tu-declaracion-anual-sat-tienes-ultima-oportunidad

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