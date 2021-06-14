Antes de una reforma se debe aumentar la base de contribuyentes con quienes operan en la informalidad, consideró un especialista de la Concanaco.El 9 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obr...

Antes de una reforma se debe aumentar la base de contribuyentes con quienes operan en la informalidad, consideró un especialista de la Concanaco.El 9 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo titular de la Secretaría de Hacienda será Rogelio Ramírez de la O. Pero antes de planear una reforma fiscal integral, el próximo secretario de Hacienda deberá eficientar sus sistemas de recaudación para aumentar la base de contribuyentes con quienes operan en la informalidad. Lo anterior lo dijo Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco, al periódico Reforma. El especialista dijo que la Secretaría de Hacienda necesita lo siguiente:

Agilizar los sistemas de atención de su brazo operativo, que es el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aumentar la base de contribuyentes.

Dejar de buscar nuevos impuestos para los contribuyentes cautivos.

"Cuando el Gobierno propone una reforma quiere más dinero, pero ese dinero debe provenir ahora de más gente y no de los mismos de siempre”, expresó Pérez Góngora. Por eso, el integrante de la Concanaco propuso que se amplíe la base de contribuyentes que ahora no pagan. Pero dijo que una reforma fiscal requiere de un contexto adecuado para su instrumentación: simplificación, seguridad jurídica, agilidad y un sistema eficiente de recaudación. Por eso, el especialista consideró que si una persona quiere poner un negocio, debería de poder ponerlo de un día para otro. Es decir, no le deberían de poner trabas, y se podría aprovechar la infraestructura de pago a través del sistema financiero para eficientar la recaudación.

Con información de Reforma. https://www.reforma.com/exigen-ir-primero-contra-informales/ar2200743

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