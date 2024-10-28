El anticipo de nómina puede ser un beneficio para el empleado, pero al emitir el CFDI hay varias reglas que seguir para evitar problemas con el SAT. Aquí te explicamos los puntos clave y errores co...

El anticipo de nómina puede ser un beneficio para el empleado, pero al emitir el CFDI hay varias reglas que seguir para evitar problemas con el SAT. Aquí te explicamos los puntos clave y errores comunes al registrar anticipos de sueldo

Los anticipos de nómina son pagos adelantados que un empleado solicita a su empleador antes de la fecha regular de pago, ya sea de una parte o la totalidad de su salario. Estos anticipos se descuentan luego en la siguiente nómina o en futuros pagos, con algunas consideraciones fiscales a tener en cuenta.

Sin embargo, según explica Fiscalia, emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con Complemento de Nómina para estos anticipos puede ser complicado. La Nota 11 en la Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento incluye instrucciones específicas para manejar estos anticipos en el CFDI de nómina. Según la guía, cuando un trabajador recibe un anticipo de salario, el empleador debe emitir un CFDI extraordinario registrando el anticipo con la clave “038” de percepción, y luego, cuando se realicen los descuentos correspondientes, estos deben registrarse bajo la clave “012” de deducción.

La consultora aclara que, aunque la guía ofrece instrucciones generales, no detalla el tratamiento de otros datos que afectan el pago neto del trabajador, como los descuentos de impuestos y contribuciones. Estos factores dependen del manejo administrativo de cada empresa y de sus políticas laborales.

Además, recomienda tener en cuenta que el anticipo se considera ingreso en el momento en que se otorga y genera impuestos, aunque las retenciones puedan manejarse en diferentes momentos. Por eso, plantea algunos ejemplos prácticos para analizar el impacto en las deducciones de los trabajadores y la forma de registrar estos anticipos en el CFDI de forma adecuada, con un correcto control de saldos.