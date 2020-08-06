Debido a la saturación, algunos contribuyentes reportan que el SAT tarda hasta tres meses en dar citas para tramitar la e.firma. Desde que inició la pandemia por Covid-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tenido varios problemas de saturación de citas y trámites. La falta de personal y de servicios a distancia a hecho que los contribuyentes se queden sin acceso a varios trámites. En julio, por ejemplo, se dio a conocer que el SAT lleva más de dos meses sin publicar citas para que las personas morales se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). De acuerdo con Ernesto Méndez Moreno, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León en entrevista con Reforma, el problema es que no se están creando nuevas empresas durante la pandemia. Algo similar pasó con la devolución de IVA. Durante la pandemia, una encuesta de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) encontró que el tiempo promedio de devolución pasó de 70 a 120 días.

SAT tarda hasta 90 días en dar citas para tramitar e.firma

Ahora, uno de los problemas que más llama la atención es la falta de citas presenciales para tramitar la e.firma. A lo largo de todo el mes de junio, de acuerdo con El Financiero, no hubo espacios disponibles para tramitar la e.firma. Durante este mes, fue casi imposible conseguir una cita presencial en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En entrevista con El Diario MX, Víctor Torres Ruiz, presidente del Colegio de Contadores de Ciudad Juárez, dijo que el SAT se tarda hasta 90 días en dar una cita para tramitar la e.firma. Según el especialista, ha visto casos de contribuyentes que pidieron la cita en marzo y la consiguieron en junio. De acuerdo con el especialista, los problemas para conseguir cita existen desde antes de la pandemia. Pero, obviamente, las medidas de salubridad han llevado los tiempos de espera a nuevos niveles.

La saturación llevó a la venta de citas

De acuerdo con Torres Ruiz, la falta de citas llevó a algunos empleados del SAT a vender citas. La semana pasada, el SAT informó sobre irregularidades en la asignación de citas. Los casos se encontraron principalmente para los servicios de firma electrónica para personas físicas, así como para la inscripción de nuevas empresas; es decir, alta de personas morales. El SAT también anunció que las citas irregulares serán canceladas. En un comunicado de prensa, el fisco dijo que que los responsables por la venta de citas son gestores; es decir, terceros. Sin embargo, varios especialistas han dicho que los responsables son los mismos empleados del SAT. Con información de El Diario MX https://diario.mx/economia/demora-hasta-3-meses-sat-para-dar-una-cita-20200804-1692789.html

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