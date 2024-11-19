El Infonavit congelará el saldo y mensualidades de 2 millones de créditos en VSM otorgados antes de 2013, beneficiando a millones de trabajadores afectados por el aumento de su deuda

El Infonavit congelará el saldo y mensualidades de 2 millones de créditos en VSM otorgados antes de 2013, beneficiando a millones de trabajadores afectados por el aumento de su deuda

El 11 de noviembre de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que congelará el saldo y las mensualidades de 2 millones de créditos de vivienda en Veces Salarios Mínimos (VSM) otorgados antes de 2013.

Durante la conferencia matutina denominada “La Mañanera del Pueblo”, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que actualmente manejan una cartera de 6.2 millones de créditos otorgados a trabajadores, de los cuales casi 4 millones corresponden a créditos otorgados bajo la modalidad de veces salarios mínimos.

Pero señaló que debido a que las mensualidades se incrementaban anualmente, muchas personas enfrentaron un crecimiento de su deuda de hasta cinco veces el valor original del crédito, lo que generó una carga financiera impagable.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), para apoyar a los trabajadores que adquirieron estos créditos, el Infonavit implementará dos etapas de acción:

Etapa 1: de los 2 millones de créditos que han anunciado, 500,000 serán modificados de manera automática. Esta modificación implicará la reducción de la tasa de interés y la mensualidad, y en algunos casos, la aplicación de descuentos al saldo pendiente. Los restantes 1.5 millones deberán acudir a los Centros de Servicio Infonavit para acceder a beneficios adicionales.

Etapa 2: antes de que finalice el año, el Infonavit propondrá un beneficio similar para otros 2 millones de créditos.

Por lo anterior, el presidente de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del IMCP, Edgar Enríquez Álvarez, recomendó a los acreditados estar atentos a los anuncios de las próximas semanas del Infonavit.