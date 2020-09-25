La Miscelánea Fiscal 2021 propone bloquear a las plataformas digitales que no cumplan con sus obligaciones. Hace unas semanas se presentó una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021; entre otras c...

La Miscelánea Fiscal 2021 propone bloquear a las plataformas digitales que no cumplan con sus obligaciones. Hace unas semanas se presentó una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021; entre otras cosas, el documento contiene una posible modificación sobre plataformas digitales. Estos son los cambios más importantes:

Se propone bloquear a las plataformas de residentes en el extranjero sin establecimiento en México cuando no cumplan con las disposiciones de RFC, firma electrónica, representante legal y domicilio fiscal y el pago de IVA. Este bloqueo implica que la autoridad fiscal podría solicitar a los proveedores de internet suspender el acceso a sus servicios.

cuando no cumplan con las disposiciones de RFC, firma electrónica, representante legal y domicilio fiscal y el pago de IVA. Este bloqueo implica que la autoridad fiscal podría solicitar a los proveedores de internet suspender el acceso a sus servicios. También se bloquearán cuando omitan el entero de las retenciones o la presentación de las declaraciones informativas mensuales.

Las plataformas deberán hacer el pago de IVA de 16% cuando proporcionen estos servicios digitales: descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, tonos móviles, información sobre tráfico, información en línea, pronósticos meteorológicos, estadísticas, clubes en línea, citas en línea, así como la educación a distancia.

Cuando las plataformas no puedan cumplir con los requisitos, se les relevará de los mismos. Para esto, la plataforma mediante la que comercializan debe estar obligada a emitir un CFDI con el impuesto trasladado y por separado a nombre de quien realiza la retención o propio para que los contribuyentes puedan acreditar el IVA cuando lo requieran.

Las plataformas deberán indicar que el precio de sus servicios o productos incluye IVA.

Por último, la propuesta dice que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá publicar un listado de plataformas bloqueadas en el Diario Oficial de la Federación. Tras la primera notificación, la plataforma tendrá un periodo de 15 días para cumplir o para presentar información para desvirtuar los hechos.

¿Cómo funcionará el bloqueo de plataformas digitales?

Como ya vimos, la propuesta dice que el SAT podrá bloquear a las plataformas que no cumplan con sus obligaciones fiscales. Para esto, el fisco solicitará a los proveedores de internet suspender el acceso a sus servicios. Según la exposición de motivos de la propuesta, la idea es que a estas plataformas no se les puede fiscalizar en el extranjero. Entonces, restringir el acceso a internet en México es una forma de garantizar el pago de impuestos. En entrevista con Reforma, Juan Ignacio Rivero, miembro de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que la propuesta de este año aclaró algunos puntos de propuestas anteriores. Además, le da más herramientas al SAT para tratar con las plataformas. Según el especialista, la medida aplicará para las plataformas que no cumplan con sus pagos, pero también con las que no se registren o no entreguen la información requerida. Por otro lado, la propuesta establece que el SAT podrá bloquearlas sin la asistencia de otras entidades. Por último, para asegurar que se lleve a cabo el bloqueo, se establece una multa de un millón de pesos a los proveedores de servicios de internet que no cumplan en cinco días. Para el especialista, la única duda que queda por el momento es cómo sabrá el fisco qué plataformas digitales internacionales están operando en México. Es decir, la propuesta no ha aclarado cómo obtendrá la información sobre la operación de las plataformas.

Ven riesgo en la digitalización de México

También existen los especialistas que creen que la medida ahuyentará a las plataformas del país. Actualmente en México, hay 14.4 millones de usuarios de apps; de estas, 12.5 millones son gratuitas y 1.9 millones son de paga. En total, este mercado genera 27 millones de dólares al año. Debido a la pandemia, las apps se han convertido en una opción para quienes perdieron su empleo. Por esto, la digitalización del país se aceleró en los últimos meses. De acuerdo con algunos especialistas, la medida podría frenar este crecimiento digital. En entrevista con El Financiero, Sissi de la Peña, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales de Agencia Latinoamericana de Internet (ALAI), dijo que la medida atenta contra grandes empresas y pymes al interponer barreras a la innovación y desarrollo.

La especialista también dijo que la digitalización de las empresas es un paso fundamental para la reactivación económica de México. Además, recordó que el T-MEC contiene un capítulo sobre comercio digital e innovación. En este sentido, el gobierno no debería aprobar leyes que atenten contra este tipo de industrias.

Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/va-sat-contra-plataformas-extranjeras/gr/ar2037094?md5=083c1ecb5fcbe8b2e2c4cc86664a216f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/bloqueo-de-apps-por-impago-al-sat-pone-en-riesgo-la-digitalizacion TAMBIÉN TE PUEDE INTERESASR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-periodo-de-atencion-sabatina-y-horarios-extendidos-del-sat-esta-por-terminar/

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