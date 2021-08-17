Algunos grupos empresariales dicen que los Tianguis del Bienestar violan la ley. En junio el presidente López Obrador presentó la idea del Tianguis del Bienestar. La idea es distribuir mercancía decomisada entre la población de escasos recursos. Así, el gobierno federal se ahorrará la renta de las bodegas que utiliza para guardar toda esta mercancía. Los tianguis se ubicarán en las zonas más pobres del país y los productos se entregarán gratuitamente. Por el momento el gobierno ha dicho que se repartirá la mercancía en 70 comunidades en pobreza extrema de Guerrero, Oaxaca Chiapas y Veracruz. Estas son las características más importantes de los Tianguis del Bienestar:

Solamente se repartirán artículos nuevos. Los que estén en proceso legal no se tomarán en cuenta.

Todos los productos se ordenarán por categoría.

No habrá límite de mercancías por persona, pero sí se llevará un conteo.

Se usarán cédulas para llevar control de los productos.

No todos están de acuerdo

Desde que se dio a conocer la propuesta, algunos grupos se han mostrado en contra. Específicamente, la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) han dicho que la medida viola la Ley Aduanera y la Ley de Propiedad industrial y Tratados Comerciales. Los representantes de ambas cámaras han dicho que esta mercancía es ilegal, ya sea pirata o de contrabando. Por esto, debe ser destruida para no afectar el empleo de las industrias. Todavía faltan varios detalles a aclarar. Por ejemplo, no hay un decreto oficial que dé validez a todo esto. Esto implica que todavía no hay un documento que explique por qué se dio el decomiso original. Tampoco hay control sobre lo que pasará después con los productos; en este sentido, los productos no pueden comercializarse después, ya que violaría lo establecido en el T-MEC. Con información de Dinero en Imagen, El Universal y Oink Oink https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/tianguis-del-bienestar-legalizaran-contrabando-y-pirateria/136453 ttps://www.oinkoink.com.mx/noticias/economia/como-funcionaran-tianguis-del-bienestar-gobierno-federal/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.