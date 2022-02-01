El SAT dio a conocer que los ingresos por jubilaciones y pensiones estarán exentos de ISR, sólo si no exceden los 43 mil pesos al mes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este ma...

El SAT dio a conocer que los ingresos por jubilaciones y pensiones estarán exentos de ISR, sólo si no exceden los 43 mil pesos al mes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este martes que los ingresos por jubilaciones y pensiones están exentos de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), siempre y cuando no excedan el monto de mil 443.3 pesos diarios o 43 mil 299 pesos al mes para el periodo 2022. A través de un comunicado, el SAT detalló que esta medida aplica para todos los ingresos por jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social o las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del ISSSTE. "Dicha exención se aplica sobre la totalidad de los ingresos, independientemente de que sean pagados por dos o más patrones", apuntó.

Se deberá pagar el impuesto en caso de haber excedente

Además, el organismo explicó que los ingresos que se perciben por jubilación o pensiones, entre otros, en una sola exhibición, estarán exentos del ISR hasta por un monto de 3 millones 159 mil 097.20 pesos. No obstante, resaltó que si hay excedente, se deberá pagar el impuesto respectivo, esto también aplica para 2022. En caso de que las pensiones sean mayores a dicha cantidad, el ISR se cubre únicamente por el monto que exceda a lo permitido. “Por ejemplo, si se recibe un ingreso por estos conceptos de 50 mil pesos al mes, de principio está exento por 43, 299 pesos al mes; solo se pagará ISR por 6 mil 701 pesos”, agregó.

Los contribuyentes podrán realizar deducciones personales para reducir el impuesto

Por último, el SAT recordó que los contribuyentes pueden aplicar las deducciones personales conducentes relacionadas con gastos médicos, donativos, colegiaturas e intereses hipotecarios, entre otros, para reducir el impuesto a cargo. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 1 de febrero de 2022.

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