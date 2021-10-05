Los apoderados legales suelen buscar personas de escasos recursos para que actúen como socios de las factureras. Una estrategia común entre factureras es emplear personas de escasos recursos, normalmente de la tercera edad, como socios y prestanombres. A finales del año pasado, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró una red de empresas fantasma con más de 324 factureras involucradas en, por lo menos, seis actos de simulación. El SAT investigó a una de las empresas involucradas, Arrendadora Franllutti, y encontró tres nombres importantes: Luisa López Calderón y Daniel Álvarez Toledo, con el 50% de las participaciones, y María Gaudelia López, la representante legal. El problema es que los tres eran adultos mayores, uno ya había muerto, una estaba jubilada y una no tenía ninguna actividad económica. Los mismos nombres estaban registrados en otras empresas de la red como accionistas y representantes.

Siguen usando la estrategia

Esta semana, Reforma informó sobre un caso similar en Monterrey. Ignacio Mireles Sánchez, de 70 años, trabaja lavando coches en el barrio de La Campana, en Monterrey. Sin embargo, está registrado como accionista en tres empresas que operaron en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y que obtuvieron contratos por 5 millones de pesos. Además, las tres empresas forman parte de una red de factureras detectada por el SAT. De acuerdo con Mireles, lo único que hizo fue prestar su credencial a miembros de la empresa y firmar unos papeles por 500 pesos. Una fuente de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó al rotativo que ahora las factureras utilizan los datos de personas reales para servir como prestanombres; para esto, pagan pequeñas sumas de dinero a personas de escasos recursos o roban sus datos. De acuerdo con la fuente, son los apoderados legales y los liquidadores, en su mayoría abogados y contadores, quienes consiguen los prestanombres. Por el otro lado, los socios y comisarios suelen ser los prestanombres que se usan como fachada. Con información de Reforma https://www.reforma.com/reclutan-factureras-a-socios-humildes/ar2266844

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