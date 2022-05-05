Tan sólo por sueldos y salarios, el padrón cuenta con 50 millones de contribuyentes que debe tramitar la Constancia de Situación Fiscal antes del 1 de julio. A partir del 1 de julio será obligatorio el uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura en la versión 4.0, la cual incluye cambios también en los recibos de nómina. Para cumplir con los ajustes, los patrones necesitan incluir en la nómina datos de sus trabajadores que obtienen de la Constancia de Situación Fiscal, por lo cual cientos de contribuyentes están acudiendo a las oficinas del fisco para generar el documento. El documento contiene el domicilio y régimen fiscal de cada contribuyente y será necesario que los datos estén actualizados, ya que los empleadores deberán integrar en los recibos de nómina. Cabe resaltar que tan sólo por sueldos y salarios, el padrón cuenta con 50 millones de contribuyentes que deben realizar este trámite, el cual puede hacerse en línea o de manera presencial. Para ello, es necesario tener actualizada la firma electrónica o e.firma. De acuerdo con Reforma, la atención presencial ha tenido una buena respuesta y una contribuyente asegura que no tardó más de unos cuantos minutos en obtenerla sin previa cita. "Pasé directo sin cita y fue rápido, 10 minutos. A todos nos está mandando (la empresa) para actualizar nuestros datos fiscales que para facturar y nos dieron hasta el 14 de mayo para entregarla", explicó al diario. Según lo reportado por el diario, el tiempo para realizar el trámite es de 10 a 20 minutos y, para realizarlo, el contribuyente debe llevar su identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional), le otorgarán un turno y después de unos minutos, un trabajador del fisco le entregará su constancia junto con su identificación.