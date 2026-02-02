ISN 2026: estados que suben tasas, endurecen obligaciones y ofrecen estímulos. Impacto en costos de nómina por entidad. Guía para empresarios. El costo de tener trabajadores formales cambiará en 2026. Al menos ocho estados modificaron el Impuesto sobre Nóminas (ISN), el gravamen que pagan los empleadores sobre los sueldos que entregan. Algunos subieron la tasa directamente. Otros añadieron obligaciones nuevas. Algunos ofrecieron estímulos. El panorama es heterogéneo, pero el impacto es real: contratar personal será más caro en ciertos estados. Si tu empresa tiene empleados en diferentes entidades, necesitas saber exactamente qué cambió en tu zona. Porque no es lo mismo una tasa que sube de 3% a 4% que una tasa que se mantiene pero con nuevas responsabilidades solidarias.

Los estados donde el ISN sube más: impacto inmediato

Chihuahua lidera con el aumento más agresivo. La tasa sube de 3% a 4%. Eso significa que una empresa con nómina mensual de 100 empleados pagará más en concepto de ISN que el año anterior. El cambio es directo y costo está garantizado. Chiapas y Colima aumentan del 2% al 3%. Para estados donde la tasa era baja, este aumento de un punto representa un impacto significativo. Si tu empresa tiene operaciones ahí, presupuesta revisión de costos. Baja California Sur y Morelos suben de 2.5% a 3%. Incremento moderado pero tangible. Estos estados optaron por subidas intermedias. Yucatán pasa de 3% a 3.75%. Un ajuste de tres cuartos de punto. Parece menor, pero en operaciones grandes suma. En todos estos casos, el aumento entra en vigor de inmediato. No hay período de transición. Cuando hables con tu contador en enero, eso debe estar ya presupuestado en tu cálculo de costos laborales.

Estados que mantienen tasa pero endurecen reglas

Algunos estados fueron más astutos. Mantuvieron la tasa igual pero complicaron el cumplimiento o ampliaron a quiénes les aplica. Hidalgo amplió quiénes pagan. Ahora el ISN aplica a dependencias públicas, organismos autónomos, entes descentralizados. Si eres empresa que contrata con gobierno, revisá bien. Además, eliminó la exención para partidos políticos. Jalisco: tasa especial para administradores. Mantiene 3% general, pero introduce 5% específicamente para pagos a consejeros, administradores y otras figuras directivas. Si tu empresa tiene este tipo de estructura, el impacto es diferente. Quintana Roo y Tamaulipas: responsabilidad solidaria. Mantienen tasas, pero introducen responsabilidades compartidas entre empresas y contratistas, especialmente en construcción y servicios especializados. Nuevo requisito: avisos y registros, incluso si la empresa no reside en el estado. Esto significa: si contratas a un contratista en Quintana Roo desde otro estado, tienes obligación nueva. Implica más papeleo, más riesgo si no cumples.

Los estados con incentivos: el lado positivo

No todo es aumento. Varios estados ofrecen alivios. Tlaxcala es la más agresiva: condonación total del ISN. No es reducción. Es eliminación completa del gravamen. Si tienes operaciones en Tlaxcala, es incentivo fuerte para expandir ahí. Aguascalientes y Zacatecas ofrecen estímulos. Mantienen tasas, pero crean beneficios para nuevos negocios o para contratación de grupos vulnerables. Si eres empresa nueva o contratas personas con discapacidad, investiga si calificas. Oaxaca mantiene 3% pero con beneficio por empleo. Si generas al menos 50 empleos nuevos, hay estímulo. Es incentivo directo para que empresas grandes expandan empleo en la entidad. Campeche: cambio administrativo, no de tasa. Mantiene 3%, pero ajustó requisitos de dictamen fiscal. Significa más papeleo de cumplimiento, pero costo del impuesto mismo no sube.

¿Qué significa esto para tu empresa?

Si tienes empleados en Chihuahua: Presupuesta aumento inmediato de costos. Un punto porcentual es significativo. Revisa si conviene ajustar salarios o si absorbes la diferencia en márgenes. Si tienes operaciones multiestatal: El impacto es fragmentado. Una cosa es pagar 3% en un estado y otra es pagar 5% en otro. Necesitas sistema de cálculo que sea flexible por entidad. Si contratas contratistas en Quintana Roo o Tamaulipas: Tienes obligaciones nuevas. No es solo pagar. Es documentar, avisar, mantener registros. Incumplimiento genera multas. Coordina con tu contador ahora para asegurar cumplimiento. Si tu empresa es nueva o pequeña: Investiga estímulos. Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca ofrecen incentivos que podrían impactarte. No todos los conocen. Pregunta a tu contador si calificas.

Preparación para 2026

Paso 1: Mapea dónde tienes empleados ¿Qué estados? ¿Cuántos empleados por estado? Esta es la base. No puedes presupuestar sin saber de dónde es tu nómina. Paso 2: Identifica qué cambió en cada estado ¿Tasa subió? ¿Obligaciones cambiaron? ¿Hay estímulos? Para cada estado donde operas, necesitas conocer el cambio específico. Paso 3: Calcula el impacto No en términos absolutos. En términos de tu nómina. Si tienes 500 empleados en Chihuahua y la tasa sube 1%, necesitas saber exactamente cuánto más pagarás anualmente. Paso 4: Revisa tu software de nómina ¿Tu sistema de cálculo ya tiene actualizadas las tasas de 2026? Algunos softwares lo hacen automáticamente. Otros requieren actualización manual. Verifica ahora, no en febrero. Paso 5: Comunica con tu contador Asegúrate de que sabe exactamente en qué estados operarás en 2026 y qué cambios hay. Coordinación temprana evita sorpresas fiscales después.

El contexto: por qué los estados suben impuestos

Los estados enfrentan presión fiscal. El empleo formal en México es difícil de obtener como ingresos para gobierno. Por eso algunos eligen aumentar ISN: es impuesto que recauda de forma más directa que otros. Pero también hay competencia. Tlaxcala lo sabe. Por eso ofrece condonación total: atrae empresas que consideran expandir. Otros estados hacen lo opuesto: suben ISN porque creen que las empresas ya están ahí y no se irán. Resultado: el ISN es cada vez más fragmentado. No hay tasa uniforme nacional. Es impuesto decentralizado donde cada estado juega su propio juego.

Dónde buscar información precisa

Si necesitas información más detallada sobre ISN, cómo se calcula, qué obligaciones tienes en cada estado, puedes consultar la la tabla completa sobre Impuesto sobre Nóminas. 2026 no será año de tasas de nómina uniformes. Será año donde cada estado cobra diferente, bajo reglas diferentes, con estímulos diferentes. Para empresas grandes con presencia multiestatal, eso significa:

Cálculo de ISN más complejo por estado

Presupuesto fiscal más difícil de proyectar

Necesidad de asesoría más especializada

Oportunidad de aprovechar estímulos si operan en estados que los ofrecen

Conocer los cambios ahora te da ventaja. Muchas empresas se enterarán en marzo cuando el contador presente el primer pago. Tú puedes enterarte en enero y presupuestar correctamente.