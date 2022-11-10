La actualización de las tarifas de Impuesto Sobre la Renta se dará sólo si la tendencia de aumento de la inflación se mantiene, de acuerdo con el IMCP La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas morales deben pagar una tasa impositiva fija sin importar sus ingresos. Mientras que a las personas físicas se les aplican tarifas diferenciadas dependiendo de sus ingresos. Además, la Ley del ISR prevé que las tarifas que se aplican en el cálculo del impuesto que pagan las personas físicas se actualicen de conformidad con el aumento inflacionario. Esto cuando el aumento inflacionario rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas. [Ley del ISR 152]. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la última actualización de las tarifas, tanto de los pagos provisionales como del cálculo anual del ISR, fue mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 11 de enero de 2021, para efectos de este ejercicio, por lo que las tarifas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021 y 2022 no han sufrido actualización.

Las tarifas de ISR se podrían actualizar en 2023

La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, dijo que es posible que se actualicen las tarifas para el ejercicio fiscal de 2023. En conferencia de prensa, la contadora explicó que lo anterior es por el comportamiento inflacionario de estos últimos dos años y debido a que el porcentaje de inflación acumulado a septiembre de 2022 es de 8.7%. Pero Grajeda Trejo aclaró que la actualización de las tarifas se dará sólo si la tendencia de aumento de la inflación se mantiene. En este caso, la actualización debería publicarse con el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023, aproximadamente a finales de diciembre 2022, o a más tardar en el mes de enero de 2023. De acuerdo con los últimos comportamientos, las tarifas se han actualizado cada dos años. Por eso, si en 2021 y 2022 las tarifas no sufrieron modificación, el IMCP espera una actualización para el ejercicio fiscal de 2023.