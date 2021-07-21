El SAT recordó a los contribuyentes que deben revisar lo sitios oficiales al realizar trámites en línea. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) utilizó su cuenta de Twitter para record...

El SAT recordó a los contribuyentes que deben revisar lo sitios oficiales al realizar trámites en línea. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) utilizó su cuenta de Twitter para recordar a los contribuyentes que tengan cuidado con los trámites en línea para evitar fraudes.

La autoridad publicó los links para los perfiles oficiales de sus cuentas en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, así como el link para su sitio oficial.

https://twitter.com/SATMX/status/1417501087112830986 Además, publicó dos herramientas para validar sitios, correos y redes sociales. El primer link es un buscador de correos apócrifos, el segundo es una lista de sitios falsos. https://twitter.com/SATMX/status/1417501089591615489 Hace unas semanas La Silla Rota informó sobre otro tipo de correos apócrifos. Algunos contribuyentes habían recibido mensajes donde “el SAT” informa sobre un bono. En entrevista con ese medio, Hiram Alejandro Camarillo, director de InfoSec en Seekurity, explicó que cuando los contribuyentes abren el correo, el atacante puede controlar su equipo. Esto incluye revisar sus documentos, grabar la pantalla, ejecutar programas, etc. Por esto es importante conocer las herramientas del SAT para verificar sitios y correos falsos, así como revisar los sitios oficiales de la autoridad. Puedes leer más consejos para detectar correos falsos aquí. Con información de El Economista y La Silla Rota https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/SAT-pide-cautela-a-contribuyentes-20210720-0090.html https://lasillarota.com/dinero/recibiste-un-bono-del-sat-podrias-perder-mas-de-lo-que-te-imaginas/533813

Suscríbete aEl Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestrocanal de YouTube.