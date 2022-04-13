La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó una serie de podcast relacionados con la declaración anual del ejercicio fiscal 2021.
Podcast relacionados con la declaración anual
- Los podcast que publicó la Prodecon son los siguientes:
- Quiénes se encuentran obligados y en su caso, relevados, de presentar declaración anual de ISR.
- Contraseña / e.firma; vigencia – renovación en línea; SAT ID y/o cita ante el SAT.
- Consecuencias de no presentar tu declaración anual.
Puedes ver los podcast que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: abril de 2022.