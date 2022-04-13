La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó una serie de podcast relacionados con la declaración anual del ejercicio fiscal 2021.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó una serie de podcast relacionados con la declaración anual del ejercicio fiscal 2021.

Podcast relacionados con la declaración anual

Los podcast que publicó la Prodecon son los siguientes: Quiénes se encuentran obligados y en su caso, relevados, de presentar declaración anual de ISR. Contraseña / e.firma; vigencia – renovación en línea; SAT ID y/o cita ante el SAT. Consecuencias de no presentar tu declaración anual.

Puedes ver los podcast que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: abril de 2022.