El empresario mexicano está enfrascado en disputas legales con el fisco, por el adeudo de aproximadamente 32 mil millones de pesos. El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas, respondió "no pienso pagar ni un rábano" a un usuario de twitter que lo increpó sobre sus adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No, no pienso pagar ni un rábano. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 7, 2021

En entrevista en el programa Los Periodistas, transmitido en La Octava, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró que la dependencia que encabeza está disputando a diversas empresas del multimillonario mexicano el pago de 32 mil millones de pesos históricos, sin actualizar por inflación. Así, el adeudo en pesos actuales podría sobrepasar los 40 mil millones de pesos. La funcionaria aseguró hay seis juicios abiertos, todos los cuales se han resuelto favorablemente para el SAT en la primera instancia. Uno de ellos también fue ganado por la autoridad en la segunda. En total, explicó Buenrostro, hay tres instancias. En respuesta a algunos medios de comunicación que han dado seguimiento a la evolución de los pleitos legales entre el fisco y el empresario, el equipo de Salinas Pliego ha enviado comunicados, descalificándolos y explicando la legalidad de su actuación. El 30 de enero, el diario La Jornadapublicó una carta firmada por Tristán Canales Najjar, vicepresidente de información y asuntos públicos de Grupo Salinas, en que se cuestiona la ética periodística del rotativo, al no haber buscado la postura del grupo empresarial respecto a información publicada el 28 de enero en primera plana, sobre la ratificación de un adeudo de casi 5 mil millones de pesos por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En la misiva, el empleado de Salinas Pliego asegura que "como cualquier empresa en este país, contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades fiscales y a defendernos de los que consideramos cobros erróneos y excesivos". En un correo electrónico enviado por la empresa a Expansión, respecto a las declaraciones de Raquel Buenrostro en la entrevista, subraya la importancia para una democracia de poder defenderse dentro del marco de la ley. "Ya lo hemos dicho antes y hoy lo reiteramos: en Grupo Salinas estamos convencidos de que los instrumentos legales son parte integral de una democracia; hacer uso de ellos es una manera no sólo de defender nuestras empresas y negocios, sino a nuestros colaboradores y nuestra convicción de pleno respeto al libre mercado y el Estado de derecho", expuso.

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