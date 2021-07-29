El exhorto fue publicado un día después de que el periodo extraordinario, propuesto por el senador morenista Ricardo Monreal fuera rechazado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pidió al Congreso de la Unión aprobar un periodo extraordinario de sesiones para postergar la entrada en vigor de los nuevos requisitos en materia de outsourcing. "El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social hace un llamado a los distintos Grupos Parlamentarios del Congreso de la Unión para alcanzar los acuerdos que los lleven a intentar, de nueva cuenta, la celebración de un periodo extraordinario", se lee su pronunciamiento, publicado el miércoles. El exhorto fue publicado un día después de que el periodo extraordinario, propuesto por el senador morenista Ricardo Monreal fuera rechazado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El objetivo del mismo era discutir la extensión de los plazos relacionados al outsourcing, así como votar los desafueros del ex diputado morenista Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a menores de edad, y el de Mauricio Toledo, diputado del Partido del Trabajo (PT). También se planeaba ratificar al nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. El senador morenista dijo que insistiría para lograr el voto de las dos terceras partes necesario para convocar al periodo extraordinario. "Trataremos los temas que la comisión determine, pero cosas indispensables que no pueden aplazarse son las reformas laborales en materia de outsourcing, que requieren una prórroga como lo plantee en alguna iniciativa que está en dictamen. Tampoco puede puede aplazarse la ratificación del secretario de Hacienda, porque este nombramiento es fundamental para que los mercados mantengan estabilidad y para que él, el propio secretario nombrado por López Obrador pueda ejercer a plenitud sus funciones, también el secretario de la función pública y otros temas que son importantes para la vida del país", dijo en un video que publicó en sus redes sociales. Salta a la vista que Monreal evitó referirse al desafuero de los diputados federales mencionados, entre los que se encuentra un petista. Tras el desaire del día martes, el senador refirió que los legisladores del PT, aliados tradicionales de Morena, votaron en contra.

Insistiremos en la necesidad de un periodo extraordinario, para otorgar una prórroga a la vigencia de las reformas en materia de subcontratación, y la ratificación de los secretarios de Hacienda y Función Pública, entre otros asuntos. El diálogo y el acuerdo son fundamentales. pic.twitter.com/UNzy34XfCH — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 29, 2021

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