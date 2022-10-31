Algunos patrones están dando vacaciones en noviembre y diciembre para que no queden días pendientes, ante el posible incremento para el próximo año El dictamen de una iniciativa de reforma con la que se busca aumentar los días de vacaciones en México, se iba a discutir en el pleno del Senado la semana pasada. Pero el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pidió que se retrasará la discusión del dictámen. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, parece que seguirá el proceso legislativo del dictamen, porque en el Senado hicieron a un lado el tema y recientemente lo volvieron a subir.

Entrada en vigor de la reforma para aumentar las vacaciones

En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que en caso de que la reforma para aumentar las vacaciones se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados, a través de un artículo transitorio se buscará que entre en vigor el 1 de enero de 2023. O podría entrar en vigor al día siguiente de su publicación, siempre y cuando sea después del 1 de enero de 2023. La especialista explicó que si la reforma se publica este mes no entraría en vigor al día siguiente, porque el transitorio indica que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Y si se publica el 3 de febrero de 2023, entraría en vigor el 4 de febrero de 2023.

Algunos patrones quieren dar vacaciones antes de 2023

En este contexto, Ríos Hernández comentó que algunos patrones tienen trabajadores que cumplen uno o más años en estos días, y están dando vacaciones en noviembre y diciembre. Esto lo están haciendo las empresas para que no queden vacaciones pendientes, no haya dudas y no haya falta de seguridad jurídica. "Porque lo que dice el transitorio no es tan claro", señaló la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. "Si alguien cumple años laborando en noviembre y disfruta las vacaciones hasta el 2023, por ejemplo, el patrón dirá 'las generaste en 2022, entonces te tocan ocho días', pero el trabajador podría decir "las estoy disfrutando en 2023, entonces no me tocan ocho días, me tocan 14, y entonces empezarían las controversias", explicó. Por eso, para evitar controversias, algunos patrones quieren dar las vacaciones en noviembre y diciembre de 2022.