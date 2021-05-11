Conoce los cambios previstos en la primera versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021.

Conoce los cambios previstos en la primera versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021.

El 4 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la primera versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021.

2a RMRMF 2021, 1a versión anticipada

Los cambios que se prevén en el documento son los siguientes:

Regla reformada

Se adiciona el quinto y sexto párrafos a la regla 3.10.10. de la RMF para 2021, para quedar de la siguiente manera:

3.10.10. Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio y el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación

… Las organizaciones civiles y fideicomisos que contaron con autorización para recibir donativos deducibles del ISR y omitieron presentar los informes de transparencia de ejercicios fiscales anteriores a 2020, podrán dar cumplimiento a las obligaciones omitidas, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 156/ISR “Informe para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, de ejercicios anteriores a 2020”, contenida en el Anexo 1-A. Las personas morales con fines no lucrativos o los fideicomisos a los que se les haya revocado la autorización señalada en el párrafo que antecede, así como aquellas cuya autorización haya sido cancelada, o que presenten aviso de liquidación, cambio de residencia o suspensión de actividades, de conformidad con la regla 3.10.2., fracción III, deberán poner a disposición del público en general la declaración informativa relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del oficio de revocación o cancelación, de conformidad con la ficha de trámite 19/ISR “Declaración Informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”, contenida en el Anexo 1-A.

Anexo modificado

Se modifica el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. Puedes ver los cambios de la primera versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021 aquí / Fecha de publicación: 4 de mayo de 2021.

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