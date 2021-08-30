Uno de los sectores con más trabajadores subcontratados está por terminar con la migración de casi el 100% del personal. El 1 de septiembre será el último día para absorber a los trabajadores subco...

Uno de los sectores con más trabajadores subcontratados está por terminar con la migración de casi el 100% del personal. El 1 de septiembre será el último día para absorber a los trabajadores subcontratados a través de esquemas de outsourcing, transfiriéndolos a la nómina central. Uno de los sectores con más avances ha sido el bancario. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 30 de junio el sector contaba con 119 mil trabajadores subcontratados de un total de 258 mil; esto representa 8% menos que en el mismo mes de 2020. La semana pasada, cerca de 77% de los trabajadores subcontratados ya habían migrado. De acuerdo con Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), solamente faltaban 27 mil plazas por migrar en todo el sector. Sin embargo, es probable que no se migre al 100% de los trabajadores. En entrevista con El Economista, Juan Carlos Jiménez Rojas, director general de la ABM, explicó que algunos bancos utilizarán la figura de servicios especializados, por lo que no tendrán que contratar directamente a todos los trabajadores.

Una de las industrias que más utilizó el outsourcing

De acuerdo con El Economista, en un punto casi la mitad de los 260 mil trabajadores del sector estaban subcontratados. La gran mayoría de ellos se encontraba en el esquema de insourcing, que consiste en crear una empresa dentro del mismo grupo para suministrar personal a la empresa central.En entrevista con el mismo medio, Juan Domínguez, CEO de la consultora hh red colaborativa, explicó las tres razones por las cuales la figura ha tenido tanto éxito en la banca:

Evolución de la industria bancaria.

El alto costo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU).

Porque el marco normativo lo permitió.

Al inicio, se utilizó la figura para no contratar directamente a los trabajadores con las prestaciones laborales. Hay que recordar que las prestaciones en la industria bancaria superan hasta en 30% a otras industrias. En cuanto al PTU, repartir el 10% de las ganancias en el sector bancario puede tener un efecto muy grande en los estados financieros. Así, se crearon empresas con ganancias mínimas que suministraban personal a la empresa central. Con información de El Economista y Forbes https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Banca-se-despide-del-outsourcing-los-pormenores-de-una-relacion-de-una-decada-20210829-0015.html https://www.forbes.com.mx/bancos-migran-cerca-de-92000-empleados-del-outsourcing-a-nomina/ TAMBIÉN TE PUEDE INTERSAR: https://www.elcontribuyente.mx/2021/08/pymes-tienen-dudas-sobre-objeto-social-por-reforma-a-la-subcontratacion/

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