El instituto publicó un acuerdo para que el cómputo de los plazos y términos legales se reanude a partir de hoy 13 de mayo. El 12 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo por el cual se autoriza que se reanude el cómputo de plazos y términos legales. Con el acuerdo, ya se podrán realizar y desahogar aquellas actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones, requerimientos y demás actividades necesarias para el trámite de los procedimientos administrativos y procesos relacionados con quejas médicas y el servicio de correspondencia. Además, se podrán realizar los procedimientos relacionados con reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado y el recurso de revisión administrativa. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Plan estratégico institucional para la atención de la contingencia por COVID-19. Anteriormente, el IMSS ya había reanudado los plazos para el recurso de inconformidad. Dicho recurso es el medio de defensa con el que cuentan los patrones y demás sujetos obligados, para defenderse de un acto definitivo del IMSS que consideren improcedente. El acuerdo indica que la realización de las actuaciones y diligencias, se desarrollará en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan. Es decir, siguiendo las medidas y lineamientos que dicten las autoridades sanitarias y el IMSS, para preservar la salud e integridad de las personas servidoras públicas y particulares. El cómputo de los plazos y términos legales se reanudará a partir del día hábil siguiente a la publicación del acuerdo. Es decir, el 13 de mayo. Puedes ver el acuerdo que publicó el IMSS para reanudar el cómputo de los plazos y términos legales aquí / Fecha de publicación: 12 de mayo de 2021.

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