A pesar de la polémica entorno a esta iniciativa, el presidente defendió la propuesta que se discute en la Cámara de Diputados La propuesta incluida en la Miscelánea Fiscal 2022 para que los jóven...

A pesar de la polémica entorno a esta iniciativa, el presidente defendió la propuesta que se discute en la Cámara de Diputados La propuesta incluida en la Miscelánea Fiscal 2022 para que los jóvenes que recién cumplen la mayoría de edad se den de alta de manera obligatoria en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) fue defendida por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

“Se busca que no haya fraudes bajo el hecho que sean menores de edad. Pero eso no afecta, es bueno. Lo que pasa es que los opositores son muy ofuscados, no saben cómo cuestionar”, manifestó el jefe del Ejecutivo.

Durante la madrugada de hoy, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal de 2022, con 260 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 218 en contra del PAN, PRI, MC y PRD, que incluye la reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) para hacer obligatorio en alta en el RFC a partir de los 18 años.

En su conferencia diaria, el mandatario defendió la propuesta de Paquete Económico, sin creación de nuevos impuestos ni aumento de los mismos, que la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso de la Unión e incluso atacó medidas como el Impuesto a los Depósitos en Efectivo que fueron creados en otros sexenios.

“Se acuerdan como era antes, de que aumentaban el IVA, el ISR, que había que pagar por depósitos, estaban constantemente inventando cómo bolsear a la gente”, expuso.

Limitación a la deducción de donativos

López Obrador también se refirió a la propuesta que busca limitar los donativos que otorgan las personas físicas a las donatarias autorizadas. Para esto, los donativos se incluirían dentro del Límite Global para Deducciones Personales.

“No, esa no es la función de las empresas, la función de las empresas es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones y ¿cuál es la función del gobierno?, atender al pueblo, con esas contribuciones”, detalló.

Con información de Infobae, Político Mx y Tribuna https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/19/miscelanea-fiscal-2022-lopez-obrador-defendio-que-rfc-sea-obligatorio-para-mayores-de-18-anos https://politico.mx/amlo-defiende-inclusion-de-mayores-de-18-anos-al-rfc-es-para-evitar-fraudes https://www.tribuna.com.mx/mexico/2021/10/19/amlo-defiende-dar-rfc-mayores-de-18-anos-afirma-que-es-para-proteger-los-jovenes-271955.html

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