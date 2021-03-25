El sector textil fue uno de los más afectados por la pandemia y la informalidad. Esta semana, durante Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Confección, representantes del SAT, de la Secretaría de Economía y de la Cámara Nacional de la Industria Textil coincidieron en que la informalidad y la competencia desleal son los principales problemas de este sector. Por esto, el SAT empezó un programa de vigilancia de la industria textil. De acuerdo con Humberto Mayans Hermida, administrador central de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, el plan del fisco se basa en cuatro acciones principales:

Análisis de riesgo para identificar conductas ilegales.

Facilitar el comercio exterior.

Mejorar la cooperación entre la autoridad y el sector.

Visitar domicilios donde se presume que existen mercancías de contrabando para iniciar las facultades de comprobación.

Un sector afectado por varios problemas

Además, el SAT se ha enfocado en combatir el contrabando en el sector. Así, han establecido puntos de control en las carreteras principales del país para embargar mercancía que no acredite su estancia legal. Por otro lado, el fisco también se ha asegurado de que las empresas cumplen con los requisitos del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). Con todo esto, el SAT intenta proteger a la industria textil que generó cerca de 600 mil empleos formales y 3.2% del PIB antes de la pandemia. De hecho, el sector fue uno de los más afectados por la pandemia y la informalidad. De acuerdo con Manuel Espinosa Maurer, presidente de la Canaintex, el contrabando, la informalidad y el abuso de programas para el sector se mantuvieron iguales durante la pandemia. Además, el sector no fue considerado como esencial, por lo que se originó una crisis importante. De acuerdo con Espinosa Maurer, México es uno de los pocos países que cuentan con toda la cadena de valor. El problema es competir directamente con las empresas que reciben subsidios de sus gobiernos. Por esto, lo que pide la Canaintex es un costo competitivo en producción y energía frente a la industria en Estados Unidos. Con esto, según la Canaintex, la industria en el país puede competir sin problemas a nivel internacional. Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/analiza-sat-competencia-desleal-en-textiles/ar2150021?\_ec\_=1 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/informalidad-y-competencia-desleal-el-reto-en-la-industria-textil-economia-sat-y-canaintex

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