La emisión gratuita del complemento carta porte sólo puede hacerse utilizando la versión 4.0 del CFDI.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente habilitó la aplicación gratuita para emitir el nuevo complemento carta porte, del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

La aplicación gratuita de carta porte sólo para el CFDI 4.0

Pero de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la emisión gratuita del complemento carta porte sólo puede hacerse utilizando la versión 4.0 del CFDI. El artículo indica que esto puede no resultar problemático para el emisor del comprobante, pero sí representa un problema para el receptor del mismo. Lo anterior se debe a que el sistema administrativo del receptor debe estar en posibilidad de leer, procesar y registrar un CFDI 4.0 recibido, pero muchos sistemas aún no cuentan con esta característica, porque la documentación técnica apenas se acaba de oficializar, y su uso es obligatorio hasta el 1 de mayo de 2022. En el artículo se señala que encontrar los complementos en la versión 4.0 del CFDI en la aplicación gratuita del SAT es una tarea compleja. Esto se debe a que su diseño es contraintuitivo y muy distinto al del CFDI 3.3. Además, Fiscalia considera que la aplicación para la generación del CFDI 4.0 es sumamente lenta, lo que puede hacer que el proceso de facturación, para los contribuyentes que utilicen esta herramienta, se torne ineficiente.

Con información de Fiscalia.

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