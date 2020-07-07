Derivado de la pandemia por COVID-19, un estudio arrojó que en alrededor de 1 de cada 3 hogares mexicanos al menos un familiar perdió su empleo o fuente de ingresos durante los últimos tres meses

Derivado de la pandemia por COVID-19, un estudio arrojó que en alrededor de 1 de cada 3 hogares mexicanos al menos un familiar perdió su empleo o fuente de ingresos durante los últimos tres meses

De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero entre el 26 y el 27 de junio, el 35% de los encuestados tiene un familiar que ha perdido su empleo o fuente de ingresos en los últimos tres meses. Este mismo indicador mostró un aumento muy significativo de marzo a abril, cuando pasó de 11 al 32%. El número de personas que dijo haber perdido su propia fuente de ingresos pasó del 7 al 9%.

Según declaraciones del mandatario Andrés Manuel López Obrador, en junio “sólo” se perdieron 83 mil empleos, por lo que ya se habría tocado fondo.

En este sentido, un reporte del IMSS notificó que en el mes de abril se dio de baja a 555 mil trabajadores, mientras que en mayo hubo un total de 345 mil bajas.

No obstante, Manpower Group predice que se perderán hasta 1 millón 870 mil empleos formales al mes de septiembre de 2020, debido a las suspensiones de actividades para reducir el ritmo de contagios de COVID-19.

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