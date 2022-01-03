Estos son los principales cambios fiscales que planteó la SHCP y aplican este año 2022. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planteó una serie de cambios dentro de la Miscelánea Fiscal 2022, las cuales ya aplican tanto en personas físicas como morales, la finalidad de estos cambios es el fortalecer la recaudación pública, mejorar la administración tributaria, así como el combatir la evasión, elusión y corrupción fortaleciendo a la autoridad tributaria. Los principales cambios dentro de esta Miscelánea Fiscal son:

Nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

Esta es quizá la mayor modificación dentro de la Miscelánea, ya que esta trata de atraer a personas físicas y morales de pocos ingresos al contar con tasas impositivas desde 1% sobre el total de ingresos. Para personas físicas con actividad empresarial que cuenten con ingresos anuales de máximo 3 millones 500 mil pesos se fija una tasa de 2.5% sobre el total de sus ingresos, como incentivo ya no habrá deducciones. Con esto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretende sumar entre 15 y 30% más contribuyentes, y por ende, mayor recaudación.

RFC para mayores de 18 años

Esto significa que los jóvenes y personas mayores de 18 años deberán de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de manera obligatoria, esto para que sean fiscalizados todos los ingresos que perciban y así garantizar que se realicen los pagos de impuestos correspondientes. Además de esto, se pretende que el SAT tenga una base de datos de todos los existentes y futuros contribuyentes para poder llevar un control para cuando reciban ingresos y hacer los cobros correspondientes; esto fue adicionado al Código Fiscal de la Federación (CFF).

Multas por facturas mal emitidas

Si se emite un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) sin los complementos correspondientes, el contribuyente puede ser acreedor a una multa que va de 400 a 600 pesos por cada CFDI. Si un CFDI se cancela fuera del plazo de tiempo la multa puede ir desde el 5 al 10% del monto de cada factura enviad, por lo que es importante recordar que un CFDI se podrá cancelar únicamente en el mismo ejercicio que se expida, así como informar el motivo y entregar la documentación que soporte esta cancelación. En caso de que la factura sea emitida por un contribuyente perteneciente a la lista negra del SAT, podrás ser sancionado con el monto equivalente del 55 al 75% del importe total de cada factura.

Deducción de ahorro voluntario en Afores

Esto afecta directamente a las personas físicas, ya que las aportaciones voluntarias realizadas a su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) ya no podrán ser deducidas por hasta el 10% de sus ingresos. Hasta el año pasado era posible deducir las aportaciones voluntarias para el retiro topadas a lo que resulte menor entre el 10% del total de los ingresos del contribuyente o cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 32 mil 693.40 pesos. Ahora, las aportaciones se deducirán dentro del límite global para las deducciones personales, en el que se incluyen conceptos como hipoteca, gastos médicos y otros en el cual, el monto deducible total está limitado a lo que resulte menor entre el 15% del total de gastos de los contribuyentes y equivalente a cinco veces el valor anual del UMA.

Embargos por Buzón Tributario

Este funciona como un medio de comunicación directo entre el SAT y los contribuyentes, sin embargo, la autoridad cuenta con la facultad para notificar a estos sobre el proceso de embargo a las personas deudoras. En otras palabras, el contribuyente debe de estar en constante revisión a este medio, pues si se recibe el aviso solo contará con tres días para responder antes de que el fisco determine el embargo. Con este ejercicio, los bienes que aplican para embargos son depósitos bancarios, inversiones en seguros, acciones, bonos, bienes muebles e inmuebles entre otros.

Deducción de combustibles

Para la compra de combustible para cualquier tipo de vehículo, será necesario incluir en el comprobante fiscal información del permiso vigente del proveedor para que aplique el requisito de deducibilidad al momento de expedir dicho comprobante. Con esto se pretende eliminar la venta ilegal de combustibles, sin embargo, como menciona Reforma, analistas advierten que esto afectaría a los compradores, pues bajo algunas circunstancias les negarían una deducción completa por esta operación.

Impuesto a autos blindados

El blindaje de autos será considerado para el cálculo de Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) por el argumento de que esta protección no es adquirida por la generalidad de la población, así fue la orden desde presidencia. Sin embargo, la Ley Federal del ISAN menciona que, en caso de automóviles blindados, a excepción de camiones, las tarifas establecidas en el tabulador se aplican al precio de enajenación sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje. Como respuesta, la industria menciona que este blindaje es una necesidad debido a los altos niveles de inseguridad en México, además de que no se limita a personas con un poder adquisitivo alto.

IVA cero en productos de higiene femenina

Los productos de higiene femenina como toallas sanitarias, copas menstruales y tampones cuentan con una tasa cero de Impuesto al Valor Agregado (IVA) con esto, el Gobierno federal pretende que bajen sus precios; hasta el año pasado, estos productos contaban con una tasa de IVA del 16%. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cerca del 43% de estudiantes en México no asisten a su escuela durante su periodo al no contar con los recursos para solventar estos productos de higiene.