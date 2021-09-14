La Coparmex consideró incorrecto el cálculo de las "tasas efectivas" para el pago de impuesto con respecto a los ingresos, porque cada industria y negocio son diferentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó listas de "tasas efectivas" del Impuesto sobre la Renta (ISR). Se trata de márgenes o parámetros de referencia que deben consultar los grandes contribuyentes, para comparar y, en su caso, corregir su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones complementarias. Lo anterior lo deben hacer los contribuyentes para minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas de la autoridad fiscal.

La ley establece como marco de referencia a las utilidades, no a los ingresos brutos

Pero de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las "tasas efectivas" publicadas por el SAT están mal calculadas. A través de un comunicado, la Coparmex indicó que el cálculo para el pago del ISR se debe realizar con base en las utilidades, como se señala en el Código Fiscal de la Federación (CFF), y no en los ingresos brutos, como contempla el SAT en las “tasas efectivas”. La Coparmex consideró que la ley es muy clara, pues establece que el cobro del ISR debe hacerse sobre las utilidades o ganancias de las empresas. Es decir, sobre el monto que queda después de descontar, entre otros, el pago de las deducciones, los gastos de inversión y los costos de producción, y no sobre el ingreso bruto. “Si bien es cierto que estos márgenes de referencia no son obligatorios, advertimos que al tomar como base los ingresos, es probable que se hable de ‘altas irregularidades’ por parte de los grandes contribuyentes, mismos que al no autocorregirse, propiciarán que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación por encontrarse debajo de la métrica que el SAT está estableciendo”, expuso la Coparmex.

Cada empresa tiene una realidad diferente de combinación de productos y servicios

Además, la Coparmex consideró incorrectos los cálculos realizados por el SAT con respecto a ciertas industrias. Esto se debe a que existen empresas que aunque se encuentran en el mismo sector, tienen diferentes márgenes de utilidad. Esto se debe a que cada empresa tiene una realidad diferente de combinación de productos y servicios, así como de su productividad, lo que debe tomarse en cuenta por las autoridades fiscales. Por eso, la Coparmex consideró incorrecto el cálculo de las "tasas efectivas" para el pago de impuesto con respecto a los ingresos, porque cada industria y negocio son diferentes, con lo cual el porcentaje de utilidades respecto a ingresos varía de negocio a negocio, incluso en el mismo sector.

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