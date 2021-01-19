La figura del outsourcing juega un papel crucial en el alto nivel de rotación, que se conjuga con la falta de sentido de pertenencia. En México, las manufactureras y maquiladoras tienen un alto niv...

La figura del outsourcing juega un papel crucial en el alto nivel de rotación, que se conjuga con la falta de sentido de pertenencia. En México, las manufactureras y maquiladoras tienen un alto nivel de rotación que es alentado por el uso del outsourcing o subcontratación, de acuerdo con especialistas consultados. El socio director jurídico de la firma MD consultores en negocios, Raúl Melgar, dijo a Reforma que la figura de subcontratación juega un papel crucial en la rotación, que se conjuga con la incipiente cultura corporativa de las empresas, que desarraigan el sentido de pertenencia a los empleados. Como ejemplo está Tijuana, uno de los polos más relevantes para la maquila en el país, pues es el municipio en el que se concentra el mayor número de establecimientos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y Servicios de Exportación (IMMEX) y tiene una rotación voluntaria de los trabajadores por outsourcing de 27%, indicó al periódico el despacho Ruiz-Morales y Asociados. En las empresas IMMEX hay 3 millones 16 mil 212 trabajadores. De los cuales, contratados por el establecimiento hay 2.1 millones y subcontratados más de 525 mil. Esto según datos a octubre 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por el diario.

Los bonos tienen un p****apel relevante

El experto de la firma Willis Towers Watson, Gabriel Chipoco, habló de la alta oferta de estos empleos y el papel relevante de los bonos. Dijo a Reforma que la rotación es alta por la gran oferta de trabajo, y compartió el siguiente ejemplo: “cuando estás en un parque industrial, en Ciudad Juárez, hay letreros grandes pegados donde dice estamos contratando, y al día siguiente ya estás trabajando ahí”. Chipoco indicó que a la gente se le da mucho dos tipos de bonos:

De contratación, donde les dan 500 pesos si logran estar tres meses. Entonces la gente sabe que cada tres meses puede estar rotando y se lleva ese bono. De recomendación. Si un empleado lleva a otros candidatos a los puestos de trabajo, se les da una cantidad adicional.

Además, señaló que algunos contratos son de carácter temporal debido a que se ocupa al personal cuando hay que liberar una línea de producción o por proyecto.

Empresa con elevados niveles de rotación

Un caso destacable en cuanto a su nivel de rotación es la empresa Samot, instalada en Guanajuato y de capital brasileño. En promedio sus trabajadores duran alrededor de seis meses en su función, dijo al diario Rogerio Mezadri, director de planta de esta empresa. Para esta empresa los elevados niveles de rotación se han vuelto una complicación que incluso tuvo que contratar personal de Brasil, pese a que en ambos países los salarios son similares. Esto se debe a que el personal en México dura en promedio seis meses, mientras que en Brasil la permanencia promedio es de 12 años. Lo ideal sería que mantuviera su trabajo por un periodo mínimo de dos a tres años, pues es el tiempo en que ya terminaron con su curva de aprendizaje y aportan mayor valor agregado a la corporación, explicó Mezadri.

Información de Reforma. https://www.reforma.com/impulsa-outsourcing-rotacion-en-maquila/ar2107488?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

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