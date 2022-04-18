El fisco informó que en los primeros tres años del actual gobierno se han recaudado 541 mil 682 millones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el Plan Maestro 2022 que plantea mejorar el proceso de fiscalización de grandes contribuyentes. La autoridad fiscal sostuvo una reunión con los representantes de diversas cámaras y asociaciones del sector empresarial con el fin de presentar el plan. En un comunicado, el SAT detalló que el objetivo del Plan Maestro 2022 consiste en incrementar la recaudación de los grandes contribuyentes a través de la mejora en el proceso de fiscalización, en un marco de legalidad, seguridad jurídica y apertura al diálogo con el contribuyente. Los ejes de dicho plan son: la programación de actos nuevos; es decir, un análisis enfocado en grupos económicos, operaciones con reestructuras financieras, ejercicios recientes, contribuyentes nunca antes revisados. Asimismo, informó que habrá un seguimiento para evitar juicios y resolver los recursos de revocación a partir de la invitación a la autocorrección de los contribuyentes.

Recaudación en aumento

El fisco reveló que en los primeros tres años del actual gobierno se han recaudado 541 mil 682 millones de pesos, equivalentes al 86 por ciento de todo lo que se ingresó a través de este procedimiento en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue de 630 mil 784 millones de pesos. Como reportamos en marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, sin tomar en cuenta a Pemex, durante el 2021 el pago de impuestos de grandes empresas sumó 1.779 billones de pesos. Lo anterior, significó un récord histórico registrado tras continuos crecimientos anuales desde 2018. Asimismo, en 2021, la recaudación de grandes contribuyentes aumentó 2.1% y 6.2% respecto a 2018 y 2019. Al concluir el gobierno actual, el SAT espera que la fiscalización a grandes contribuyentes aumente 1.7 veces con el Plan Maestro 2022.