Cuando se habla de remesas en México, lo más común es que se trate de dinero de ciudadanos estadounidenses o de mexicanos residiendo en Estados Unidos, que es enviado a familiares que habitan en su...

Cuando se habla de remesas en México, lo más común es que se trate de dinero de ciudadanos estadounidenses o de mexicanos residiendo en Estados Unidos, que es enviado a familiares que habitan en suelo mexicano. Las remesas son importantes para la economía de México. Según estimaciones del Banco de México (Banxico), los ingresos por remesas provenientes del exterior ascendieron a 4,760 millones de dólares en 2021.

¿Deben pagarse impuestos por las remesas recibidas?

En este contexto, surge una duda que rara vez se plantea: ¿deben pagarse impuestos por las remesas recibidas? De acuerdo con un análisis realizado por el especialista fiscal Mario Orlando Beltrán López, en internet y redes sociales existen algunas publicaciones textuales y en video que afirman lo siguiente: "Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), si obtienes ingresos por medio de remesas debes pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR). Sin embargo, según el artículo 93 de la Ley del ISR si cumples con algunos requisitos no tienes que pagar impuestos por las remesas recibidas. En su apartado XXIII esta ley contempla que las remesas contarían como donativos y no deben incluirse en la declaración anual si entran en los siguientes supuestos:..."

¿Las remesas cuentan como donativos?

Con base al artículo 2332 del Código Civil Federal, la donación "es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes". En este orden de ideas, Beltrán López considera lo siguiente:

Las remesas no equivalen a donaciones. Las remesas pueden incluir donaciones. Las remesas pueden incluir otros conceptos o "intenciones", como alimentos (comida, vestido, educación, etcétera), mandatos, prestamos, etcétera.

Además, en el análisis se sugiere la siguiente lectura: "El aumento de las remesas en México podría tener un delicado trasfondo: ¿Está el narco usando ese método para blanquear capitales?".

Alimentos y donaciones exentos

El especialista indicó que las remesas pueden incluir donaciones y alimentos. Por eso, señaló lo siguiente:

Los alimentos se encuentran exentos de ISR . Pero hay que demostrar la obligación de dar y recibir alimentos.

. Pero hay que demostrar la obligación de dar y recibir alimentos. Las donaciones entre cónyuges, padres a hijos o de hijos a padres, se encuentran exentas de ISR. Pero hay que demostrar la intención de dar y recibir la donación. Las demás donaciones para 2022, se encuentran parcialmente exentas en cantidad aproximada de 105,000 pesos.

Recomendaciones

En este contexto, Beltrán López expuso las siguientes recomendaciones:

Si eres una persona que recibe remesas, hazte la siguiente pregunta: ¿Cuál es la intención o razón por la cual recibo esta remesa? Dependiendo de la respuesta se tendrá el tratamiento fiscal.

Es importante contar con el soporte documental, porque la autoridad fiscal podría detectar las cantidades recibidas y pedir que se aclare el origen de esos recursos.

Si se encuentra en estos supuestos, es importante que se integre un expediente que contenga, de manera enunciativa, más no limitativa los siguientes documentos: Comprobante de la transferencia. Estado de cuenta. Comportamiento regular de las cantidades recibidas. Escrito simple o de preferencia un contrato, en el cual se manifieste la intención del envío de la remesa.

Se sugiere conservar este expediente por un plazo de 10 años, para futuras aclaraciones.

Si no se encuentra en los casos de alimentos o donaciones, se sugiere recurrir a la asesoría fiscal pública (SAT / PRODECON) o particular (contador público / abogado fiscalista) para evaluar la posibilidad de pagar o no impuestos, dependiendo del concepto de la remesa.

Puedes ver el análisis que publicó Mario Beltran aquí / Fecha de publicación: julio de 2022.