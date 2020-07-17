El SAT rematará una de las propiedades de Javier Duarte en Veracruz para saldar 22 créditos fiscales. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el gobierno de Javier Duar...

El SAT rematará una de las propiedades de Javier Duarte en Veracruz para saldar 22 créditos fiscales. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, hubo irregularidades en el manejo de los recursos federales por 44 mil 839.1 millones de pesos. La mayor parte de estos recursos se manejaron ilegalmente entre 2014 y 2015. Desde 2016, Duarte está cumpliendo una condena de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa. Ahora, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que rematará una casa de Duarte en el puerto de Veracruz. La propiedad se valuó en 5.4 millones de pesos y el dinero se usará para cubrir 22 créditos fiscales de Duarte. El remate empezará por un mínimo de 3.6 millones de pesos e iniciará el próximo 20 de julio. La propiedad se encuentra en la esquina de la calle Miguel Lerdo con el callejón Holtzinger, en la zona centro de Veracruz. Se trata de dos inmuebles que, juntos, suman casi 270 metros cuadrados de construcción. Esta propiedad es la segunda más valiosa en manos del SAT para sus remates.

SAT también va por Karime Macías

Por otro lado, el SAT giró ocho mandamientos de ejecución contra Karime Macías, exesposa de Duarte. Con esto, reclamaban el pago de más de cuatro millones de pesos. Actualmente, Macías vive en Londres, donde se enfrenta a una solicitud de extradición presentada por México en 2019. Durante el gobierno de su exesposo, Macías fue acusada de fraude por 112 millones de pesos contra el DIF de Veracruz. Hace unas semanas, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FGR), confirmó que todavía se está trabajando en la extradición de Macías. Con información de Reforma y El Heraldo de México.

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