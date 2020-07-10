Para poder reabrir, los restaurantes tienen que seguir una serie de medidas para proteger a sus trabajadores y clientela del COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comunicó las m...

Para poder reabrir, los restaurantes tienen que seguir una serie de medidas para proteger a sus trabajadores y clientela del COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comunicó las medidas que los restaurantes deberán tomar para poder laborar durante emergencia sanitaria para poder laborar, con la finalidad de cuidar a los clientes, empleados y proveedores de contagio por COVID-19.

Recomendaciones sanitarias generales para los empleados

Estas son las medidas de prevención que se deberán acatar durante la estancia en los centros de trabajo:

Mantener una distancia de por los menos 1.5 metros entre las personas.

Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, así como el uso de gel antibacterial con base de alcohol al 70% al comienzo del turno, antes de comer o beber, después de tocar artículos como dinero, cajas, portapapeles, bolígrafos y papeles, después de usar el baño y al final del turno.

Evitar el contacto de manos sobre el rostro.

Queda prohibido compartir cualquier objeto de uso personal, tales como teléfonos, audífonos y otros dispositivos; plumas, equipo de protección personal.

Todos los trabajadores deberán tomarse la temperatura diariamente, si ésta es mayor de 37.5°C, deberás reportarla al jefe directo, así como al personal de salud de la empresa.

Usar siempre el equipo de protección personal.

En caso de utilizar uniforme laboral, este deberá de retirarse y empacarse al final de la jornada para el regreso a casa.

En caso de que el personal utilice el transporte público, se recomienda desinfectar las manos antes de abordar, usar cubrebocas, procura mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros con el resto de las personas y al salir de la unidad de transporte nuevamente desinfectar las manos.

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El restaurante deberá contar con lo siguiente:

Soluciones desinfectantes.

Equipo de protección personal para todos.

Señalización de marcas de sana distancia en el piso.

Barreras plastificadas que protejan a clientes y colaboradores.

Separaciones para los lugares de trabajo.

Organización de los sentidos de circulación.

Protecciones para los alimentos que no cuenten con empaque.

Materiales de un sólo uso.

Herramientas electrónicas para las ventas del día.

Recomendaciones dentro de la cocina

Que los cocineros tengan siempre el cabello limpio y recogido, así como uñas cortas sin esmalte. Tampoco hay que usar alhajas en manos ni relojes.

Desinfectar los espacios donde estén los ingredientes que se utilicen durante el trabajo.

Limpiar constantemente de las superficies que se tocan en la cocina, como puertas, manijas, utensilios, etc.

Cada trabajador deberá contar con sus propios utensilios; en caso de ser compartidos estos deben ser lavados antes de volver a ser usados.

Cada empleado debe tener su área de preparación aislada tanto como sea posible.

Usar botes de basura con pedal.

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Para el servicio a los comensales, los restaurantes deberán seguir las siguientes medidas

Disminuir el aforo de manera que se cumpla una distancia entre mesas de por lo menos 1.5 metros.

Por ningún motivo se deberán aceptar reuniones de grupo, así como tampoco se podrán juntar mesas.

De ser posible deberán adecuar un área de espera al aire libre con señalización para designar distancias seguras.

Desinfección constante de espacios comunes, tales como baños, comedores y cocinas, así como las áreas de alto tráfico y superficies de contacto como bandejas, puertas, manijas, pasamanos, sitios de residuos y reciclaje.

Limpieza de mesas, sillas y bandejas después de cada servicio.

Cerrar estaciones de autoservicio como las barras de comida o bufet.

Los productos como aceiteros, servilleteros, botellas de catsup, azúcar, vinagre, sal, pimienta, etc, deberán ser reemplazados por sobres individuales, con la finalidad de minimizar las superficies que se tocan con frecuencia.

No podrán dejar sobre la mesa la propina en efectivo y que el personal la recoja, por lo que el personal de cobro debe contar con un contenedor individual para este fin.

Desinfecta los dispositivos electrónicos de alto contacto tales como pantallas táctiles, terminales electrónicas, teclados.

La entrega a domicilio deberá ser de la siguiente manera

El establecimiento deberá entregar los alimentos ya empacados, en un área especial que cuente con gel y toallas desinfectantes disponibles.

Antes de colocar los pedidos en el contenedor transportador, el repartidor deberá desinfectar sus manos

Los repartidores deberán llevar con ellos gel con base de alcohol al 70% o toallitas sanitizantes.

En el caso de cargar combustible, permite que los despachadores lo hagan.

Se deberá mantener la sana distancia en todo momento antes, durante y después de la entrega.

El repartidor deberá colocar la entrega en una superficie segura, de esta manera el cliente podrá recogerla de una manera segura. Del mismo modo al momento del cobro se deberá mantener una sana distancia, en caso de manipular el efectivo, éste deberá usar un contenedor para monedas y billetes. Usa guantes desechables al entregar los alimentos, o desinfecta las manos después de cada entrega y manejo de efectivo.

En el caso de que los comensales recojan su pedido, estos deberán llamar a su llegada y permanecer dentro de sus coches para efectuar la entrega ahí.

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