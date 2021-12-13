México es de los países que menos vacaciones otorga a sus trabajadores a comparación con naciones como Brasil o Cuba. México se encuentra en los últimos lugares de la clasificación sobre competitividad laboral, de acuerdo con ranking mundial elaborado por el Institute for Management Development. Según este marcador, el país se encuentra en el puesto 56 de 60 países durante el año 2020. Pero no sólo en competitividad ocupa los últimos lugares, México también está dentro de las naciones que menos vacaciones ofrece a su fuerza laboral. De acuerdo con el Centro Global de Análisis de Políticas Públicas (World Policy Analysis Center), México es donde los trabajadores gozan de menos días de vacaciones.

Descanso en México y a nivel mundial

Los trabajadores en México tienen derecho a seis días de vacaciones al cumplir el primer año laboral, y por cada año trabajado se incrementan dos días, hasta llegar a 12 días por año. Para llegar a esta cifra de vacaciones es necesario laborar 4 años, después de llegar a esta cantidad aumenta dos días más después de completar un ciclo de 5 años. En naciones como Brasil, Cuba, Panamá o Nicaragua el periodo vacacional oscila entre los 30 días, desde el primer año laborado. Para que un mexicano disfrute del periodo mínimo de estos países deberá de trabajar durante 45 años seguidos. En otras naciones como Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia o Bolivia, el periodo de descanso es de 15 días, además, para que un mexicano disfrute de estos días en un año deberá tener una antigüedad de 10 años. No obstante, países como China, Uganda, Tailandia, Nigeria, Brunei o Malasia ofrecen menos de 9 días de descanso a su fuerza laboral, al igual que México. Como menciona la senadora Sasil de León Villard, del Partido Encuentro Social, "nos ubica como uno de los países con el nivel más bajo del mundo y contrario a lo que pudiera pensarse, no se trata únicamente de países más prósperos, sino de similar grado de desarrollo que el nuestro”.

Proponen aumento

Aunque el panorama no pinta del todo bien, la senadora Sasil de León presentó una iniciativa en el Senado, en la cual sugiere elevar a 18 días el periodo mínimo de descanso de los trabajadores tras el primer año laboral. Con esta pretende mejorar las condiciones de trabajo y poner un piso parejo en el tema de vacaciones. Este proyecto está pendiente de dictaminarse en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. “Si bien la Ley Federal del Trabajo fija los criterios mínimos que deberán prevalecer en las relaciones laborales y que serán los contratos colectivos en donde los trabajadores a través de sus sindicatos podrán acordar beneficios superiores a los que marca la legislación, debemos señalar que la gran mayoría de los empleos se rigen bajo las condiciones mínimas fijadas por Ley”, mencionó la senadora. No obstante, no es la primera vez que se plantea aumentar el periodo vacacional, durante la legislatura pasada, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso aumentar este periodo a 10 días, sin embargo, la iniciativa fue retirada. También el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el periodo de descanso es muy corto y pidió que este tema sea atendido. “Los días de vacaciones, desde luego que están a bajo de la media mundial. Vamos a ir poco a poco mejorando, ya empezamos en el caso del salario, en 36 años no había aumentado el salario como aumentó este año”, dijo.

Lo que recomienda la OIT

La Organización Internacional de Trabajo (OIT), en el Convenio 132 sobre vacaciones pagadas, recomienda un periodo mínimo de descanso de 18 días tras un año de servicio, aunque este documento todavía no ha sido ratificado por México a pesar de estar vigente desde hace casi 50 años. Durante los 50 años que lleva la actual legislación laboral, en ningún momento ha sido modificado el capítulo referente a este periodo de vacaciones, en ninguno de los seis artículos que lo conforman. Por su parte, según un estudio de la Universidad de Valencia, las vacaciones aumentan la productividad de los trabajadores ya que contribuye a tener una fuerza laboral más sana, reduciendo el estrés y mejorando el ánimo de los trabajadores. Además, el mejorar el estado de los trabajadores es una de las regulaciones laborales de las que deben de prestar atención los patrones, ya que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 035, hay que establecer elementos para identificar, analizar y prevenir factores que puedan generar riesgo psicológico para los trabajadores.

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