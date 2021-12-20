La autoridad fiscal aseguró a través de un documento que no cobrará impuestos por los depósitos de más de 15,000 pesos. El 19 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que es falso el cobro de impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. A través de un comunicado, la autoridad fiscal aclaró que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo, tandas o préstamos personales no se les vigilará, ni cobrará algún tipo de impuesto. La confusión anterior se generó a raíz de un cambio que se incluyó en la Miscelánea Fiscal para 2022, que establece que los bancos entregarán mensualmente a la autoridad, información relacionada con los depósitos en efectivo de más de 15,000 pesos. Esta obligación actualmente es anual.

El SAT no cobrará impuestos por depósitos en efectivo

En este contexto, el SAT señaló que no cobra ni cobrará impuestos por los depósitos en efectivo, y explicó que la información que entregan los bancos es de aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte de la autoridad fiscal. En caso de que se detecte una incongruencia entre los gastos e ingresos del contribuyente, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información. Esta solicitud se hace para evitar defraudaciones fiscales como las de los Panama Papers o los Pandora Papers. De acuerdo con el SAT, las auditorías de este tipo se realizan anualmente a un porcentaje muy pequeño del universo de contribuyentes, porque de 70 millones sólo se revisa a 10 mil al año aproximadamente. Puedes ver la información que publicó el SATaquí / Fecha de publicación: 19 de diciembre de 2021.

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