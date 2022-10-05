El SAT informó que ampliará sus horarios de atención lo que resta del año y pondrá en operación la “Oficina Móvil” en 11 entidades del país para atender el rezago de citas La creación y funcionamiento de nuevas empresas con recursos de inversionistas extranjeros está tardando hasta cinco meses debido a la falta de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que no pueden darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de acuerdo con especialistas. José Luis Lavín, socio del despacho GLZ Abogados, especializado en derecho fiscal y corporativo y que también opera en Estados Unidos y España, explicó en entrevista con Reforma que la constitución total de una sociedad mercantil nueva podría lograrse en dos semanas, mientras que en EU, la constitución de una sociedad mercantil se logra en una semana, gracias a que los procesos se realizan de manera digital, y en Europa el plazo es de máximo dos semanas. "Pero aquí en México, si ahora solicitas una cita para persona moral, no vas a encontrar citas habilitadas; tenemos clientes que han tardado hasta cinco meses para conseguir una cita", dijo el especialista. Para la constitución de sociedades mercantiles se deben realizar cuatro trámites: autorización de uso de denominación o razón social, redacción de la escritura o póliza constitutiva, inscripción al RFC, inscripción en el Registro Público de Comercio y registro como empleador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ampliación de horarios del SAT

Para atender el rezago de citas, el SAT informó que ampliará sus horarios de atención lo que resta del año y pondrá en operación la “Oficina Móvil” en 11 entidades del país. A partir del 7 de octubre y hasta el 30 de diciembre, las oficinas de atención al contribuyente de todo el país se dedicarán los viernes a atender a las personas morales en un horario de 9:00 a 16:00 horas, con previa cita. Entre los principales trámites que los contribuyentes podrán llevar a cabo destacan la inscripción al RFC y la obtención de la firma electrónica (e.firma), destacó la autoridad tributaria mediante un comunicado.