La reforma al outsourcing entró en vigor el sábado 24 de abril. El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al o...

La reforma al outsourcing entró en vigor el sábado 24 de abril. El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras especializados”. Esto se permite si se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos:

Las actividades no deben formar parte del objeto social o la actividad preponderante del beneficiario del servicio.

El contratista debe estar registrado en un padrón de la Secretaría de Trabajo.

Debido a la entrada en vigor de la reforma, las empresas que utilizan el outsourcing deben internalizar su nómina. Esto lo deben hacer en un plazo de 90 días.

El periodo de 90 días para eliminar el outsourcing no es suficiente

Sin embargo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) considera que el periodo de 90 días para que las empresas realicen los cambios necesarios no es suficiente. La presidenta del IMCP, Diamantina Perales Flores, dijo que el periodo de 90 días pareciera ser que no abarca o no es suficiente para todas las actividades que requieren realizar los particulares, para reestructurarse y con ello cumplir cabalmente con las obligaciones. Durante la conferencia de prensa de abril del IMCP, la contadora expuso los temas de la reforma al outsourcing que preocupan al gremio contable. Además, la presidenta del IMCP solicitó que las ambigüedades e imprecisiones detectadas sean atendidas. Ya sea a través de reglamentos, y en el caso de la legislación fiscal a través de reglas en la miscelánea.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.