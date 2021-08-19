Sin aumento de impuestos, la próxima miscelánea fiscal buscará alternativas de fiscalización y facilidades administrativas. A inicios de julio el presidente López Obrador dijo que no habría reforma...

Sin aumento de impuestos, la próxima miscelánea fiscal buscará alternativas de fiscalización y facilidades administrativas. A inicios de julio el presidente López Obrador dijo que no habría reforma fiscal este año, ya que no hay necesidad de hacerla. La pandemia y el relevo en la Secretaría de Hacienda parecen indicar que lo más viable será la miscelánea fiscal como parte del Paquete Económico 2022, como lo anunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.

Por eso, se prevé que sólo habrá cambios administrativos para facilitar el pago de impuestos y que seguirá el combate a la evasión.

Quieren crear un régimen de confianza

Ayer, durante un evento en la American Society of Mexico, Buenrostro habló sobre una de las propuestas concretas de esta miscelánea fiscal. Se trata de la creación de un régimen de confianza para los contribuyentes cumplidos. La idea es que este régimen simplifique los procesos fiscales para el contribuyente.

Por otra parte, Buenrostro también volvió a decir que no se crearán nuevos impuestos ni se aumentarán los actuales. La funcionaria señaló que las empresas han tenido varios problemas en la etapa de recuperación económica, por lo que la reforma buscará expandir la base de contribuyentes.

Combate a la evasión fiscal

Buenrostro dijo que otro de los enfoques de la miscelánea será la evasión fiscal. De acuerdo con la jefa del SAT, una estimación conservadora es que la evasión cuesta hasta un billón de pesos al año; es decir, la tercera parte del presupuesto de todo el 2020. Por esto, la miscelánea se centrará en incorporar a todos los comercios informales. Además de expandir la base de contribuyentes, la idea es combatir también las prácticas desleales ligadas a la informalidad. Por último, Buenrostro dijo que una gran parte de estos productos manejados en la informalidad no pasan por aduanas, por lo que no pagan impuestos. Por eso, el SAT ha estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para implementar la Carta Porte, lo que dará más control a las autoridades sobre el origen y destino de las mercancías. Sin embargo, transportistas de todo el país han denunciado problemas de logística, tiempo y seguridad con esta medida. Con información de El Universal y Expansión https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-premiara-contribuyentes-con-regimen-de-confianza https://expansion.mx/economia/2021/08/18/sat-persigue-evasion-y-no-subira-impuestos

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