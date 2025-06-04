La Secretaría del Trabajo iniciará foros en seis estados para debatir la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con miras a implementarla gradualmente hacia 2030 La Secretaría ...

La Secretaría del Trabajo iniciará foros en seis estados para debatir la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con miras a implementarla gradualmente hacia 2030 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha confirmado que, a partir del 19 de junio de 2025, comenzarán los foros regionales que analizarán la viabilidad de reducir la jornada laboral en México. Estas discusiones se desarrollarán en seis estados: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Querétaro y Quintana Roo. Según el titular de la dependencia, Marath Bolaños López, estos encuentros serán clave para recabar visiones de diversos sectores —como sindicatos, empleadores, expertos académicos y organismos internacionales— con el fin de diseñar una iniciativa sólida y bien fundamentada.

Una reforma con visión de largo plazo

La reforma busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales de manera gradual para el año 2030. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 1 de mayo, durante el Día del Trabajo, que esta transformación será una prioridad nacional durante su mandato. Este cambio, además de atender un reclamo histórico de los trabajadores, está alineado con buenas prácticas internacionales ya implementadas en países como Chile y Colombia, que han comenzado procesos similares con resultados positivos.

Fechas, sedes y metodología

La STPS informó que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre las sedes específicas, fechas exactas y metodologías para participar en los foros. Se espera una amplia convocatoria, con especial énfasis en promover el diálogo social como base para una transición ordenada y sostenible.

Recomendaciones de la OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido clara en recomendar que los países que avanzan hacia una reducción de la jornada laboral lo hagan mediante el consenso entre los actores sociales. Además, sugiere automatizar procesos y establecer reglas sectorizadas que faciliten la adaptación a la nueva realidad laboral.

Aspecto Situación Actual Meta para 2030 Duración semanal 48 horas 40 horas Implementación No obligatoria Gradual Base legal Por reformar Prevista para aprobar en este sexenio

Compromiso por un mejor equilibrio laboral

Con estas acciones, la STPS señaló que refrenda su compromiso de impulsar condiciones laborales más humanas, fomentando el desarrollo económico sin descuidar el bienestar personal de los trabajadores. La reducción de la jornada laboral no solo es un tema de productividad, sino también de equilibrio entre la vida y el trabajo. Los foros representan una oportunidad histórica para reconfigurar las relaciones laborales en México, asegurando que la transición hacia jornadas más cortas se dé de forma ordenada, con la participación activa de todos los sectores involucrados.