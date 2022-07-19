El instituto aceptó revisar todos los casos de avisos de dictamen rechazados que le sean enviados y en los que se pueda explicar, demostrar o exhibir que realmente el aviso debió ser aceptado en ti...

El instituto aceptó revisar todos los casos de avisos de dictamen rechazados que le sean enviados y en los que se pueda explicar, demostrar o exhibir que realmente el aviso debió ser aceptado en tiempo y forma El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) recientemente publicó un comunicado para sus afiliados, en el que informó que tuvo una reunión con las autoridades centrales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, en la reunión se abordó el tema de los avisos de dictamen rechazados el pasado mes de abril. El ICPNL planteó diversas alternativas para poder cumplir con los compromisos que los contadores tienen con los patrones que los contrataron, entre otros aspectos. En este sentido, la nota indica que el Infonavit aceptó revisar todos los casos de avisos de dictamen rechazados que le sean enviados y en los que se pueda explicar, demostrar o exhibir que realmente el aviso debió ser aceptado en tiempo y forma.

Requisitos para la revisión del aviso rechazado

Para esto, será necesario proporcionar un correo electrónico por parte del contador público que indique por lo menos lo siguiente:

Nombre del contador público.

Nombre del patrón.

Delegación a la que corresponde el aviso.

Cronología a detalle de las actividades del aviso físico o enviado por correo electrónico.

Breve explicación de la causa por la cual no fue aceptado el aviso.

Si fuera posible, enviar algún documento que avale lo anterior (no toda la información del aviso).

Plazo para enviar correo

En este sentido, la nota de Fiscalia señala que el plazo es limitado, por lo que para efectos de lo anterior, el contador público debe enviar lo anterior a más tardar el martes 19 de julio de 2022 a la siguiente dirección electrónica: [email protected] Además, indica que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), junto con las autoridades del Infonavit estarán revisando todos los casos a partir del 20 de julio de 2022. Si es aceptado el aviso se le dará su folio y se podrá presentar el dictamen a más tardar el 30 de octubre de 2022, en caso de que no sea autorizado, así se les indicará.